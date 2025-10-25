گلزن شمس آذر به استقلال این بار در نقش پاسور

به گزارش ایلنا، تیم شمس‌آذر قزوین در یکی از عجیب‌ترین فصول خود در لیگ برتر، پس از چند نمایش فنی قابل‌توجه اما بدون برد، بالاخره طعم پیروزی را چشید. شاگردان وحید رضایی که با پنج تساوی پیاپی، دو شکست و کسر سه امتیاز از ابتدای فصل فقط دو امتیاز در جدول داشتند، این‌بار در اهواز دست به کار بزرگی زدند.



شمس‌آذر با انگیزه‌ای مضاعف در ورزشگاه فولاد آره‌نا به میدان رفت و در آغاز نیمه دوم مزد تلاشش را گرفت. در دقیقه ۴۸، حمله سریع و هماهنگ سبزپوشان با همکاری دو بازیکن تدافعی تیم به ثمر نشست؛ جایی که صائب محبی، مدافع تأثیرگذار قزوینی‌ها، با سانتری بلند، دقیق و حساب‌شده از کناره زمین، توپ را روی سر هومن ربیع‌زاده فرستاد تا او با ضربه‌ای دیدنی دروازه فولاد را باز کند و سه امتیاز ارزشمند را برای تیمش به ارمغان بیاورد.



این گل، پایان انتظار طولانی شمس‌آذر برای نخستین برد فصل بود. محبی که در دیدار هفته گذشته به دلیل محرومیت غایب بود، با این پاس گل درخشان بازگشتی طوفانی به ترکیب تیم داشت.

صائب محبی پیش از این نیز برابر استقلال موفق به گلزنی شده و مقابل چادرملو پنالتی گرفته بود؛ عملکردی که او را به یکی از مهره‌های کلیدی تیم وحید رضایی بدل کرده است.

نکته جالب اینکه محبی نخستین تجربه حضورش در لیگ برتر را در تیم ذوب‌آهن و زیر نظر یحیی گل‌محمدی به‌دست آورده بود؛ مربی‌ای که استعداد او را کشف کرد و با همان تیم جام حذفی را نیز فتح کرد. حالا اما شاگرد دیروز یحیی، مقابل چشمان استاد سابقش، در لباس شمس‌آذر نقش‌آفرین اصلی یک پیروزی مهم شد.

انتهای پیام/