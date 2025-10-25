خبرگزاری کار ایران
​تأیید رسمی: رافینیا ال‌کلاسیکو را از دست داد

​تأیید رسمی: رافینیا ال‌کلاسیکو را از دست داد
باشگاه بارسلونا اعلام کرد که رافینیا، وینگر برزیلی این تیم، همچنان از ناحیه همسترینگ پای راست احساس درد می‌کند و بازگشت او به میادین به تعویق افتاده است.

به گزارش ایلنا، رافینیا، ستاره بارسلونا، نه تنها ال‌کلاسیکو مقابل رئال مادرید را از دست خواهد داد، بلکه انتظار می‌رود چندین مسابقه دیگر را نیز غایب باشد. این وینگر برزیلی همچنان از ناحیه همسترینگ پای راست احساس ناراحتی می‌کند و بازگشت او به زمین بازی برای چند هفته دیگر به تعویق افتاده و تاریخ مشخصی برای آن تعیین نشده است.

رافینیا پس از آنکه روز جمعه در تمرینات تیم خود را مورد ارزیابی قرار داد، احساس خوبی نداشت و کادرفنی تمایلی به ریسک کردن برای بازگشت او ندارد. هدف اصلی این بازیکن، رسیدن به ال‌کلاسیکو بود، اما اکنون که حضور او مقابل رئال مادرید منتفی شده است، عجله کمتری برای بازگشت وجود دارد و باشگاه نمی‌خواهد او را تحت فشار قرار دهد.

اعضای رختکن بارسلونا معتقدند که ممکن است برای بازگشت زودهنگام او بیش از حد تلاش شده باشد، اما نکته مهم این است که او بدون هیچ مشکل و عارضه‌ای بهبود یابد و بتواند در سیستم هانسی فلیک، سرمربی تیم، نقشی کلیدی ایفا کند.

غیبت رافینیا به ویژه در پرس خط حمله بارسلونا در مسابقات اخیر این تیم مشهود بوده است. با این حال، تیم  اطمینان دارد که می‌تواند بر غیبت این بازیکن غلبه کند تا هر سه امتیاز ال‌کلاسیکو را از ورزشگاه برنابئو کسب کند.

