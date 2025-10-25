فوری: تمرین پرسپولیس با ادامه حضور هاشمیان

خبرگزاری کار ایران
شایعات از توافق پرسپولیس با اوسمار خبر می‌دهند اما هاشمیان همچنان هدایت تمرین را برعهده دارد.

به گزارش ایلنا، در شرایطی که طی ۲۴ ساعت گذشته اخبار متعددی درباره توافق نهایی پرسپولیس با اوسمار ویه‌را و امضای پیش‌قرارداد با او منتشر شده بود، صبح امروز صحنه‌ای متفاوت در ورزشگاه شهید کاظمی رقم خورد؛ وحید هاشمیان با لباس تمرین و در قامت فرمانده فنی سرخ‌پوشان در زمین حاضر شد و تمرین تیم را هدایت کرد.

حضور او در کنار دستیارانش در حالی ثبت شد که خبرنگاران حاضر در محل تمرین، انتظار رویارویی با چهره‌های تازه را داشتند. با این حال، هاشمیان آرام و متمرکز، تمرینات تاکتیکی بازیکنان ذخیره را زیر نظر گرفت و بدون کوچک‌ترین واکنشی به شایعات اخیر، کار خود را ادامه داد.

این اتفاق نشان می‌دهد هنوز هیچ ابلاغ رسمی از سوی باشگاه پرسپولیس درباره قطع همکاری با سرمربی فعلی انجام نشده و تا این لحظه، هاشمیان همچنان نفر اول نیمکت سرخ‌هاست.

در شرایطی که فضای رسانه‌ای پر از خبرهای مربوط به حضور قریب‌الوقوع اوسمار در تهران است، تمرین امروز پرسپولیس تصویری متفاوت از واقعیت فعلی تیم ارائه کرد.

