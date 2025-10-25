برگزاری سومین اردوی انتخابی و تدارکاتی تیم ملی فوتبال ساحلی

به گزارش ایلنا، سومین اردوی انتخابی و تدارکاتی تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان از تاریخ 1010 تا 15 آبانماه با حضور 19 بازیکن‌ در هتل آکادمی مرکز ملی فوتبال برگزار می‌شود.

اسامی بازیکنان دعوت شده از سوی علی نادری، سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی به اردو به شرح زیر است:

محمدجواد خسروی،محمد علی نظرزاده ،رضا دیری، سبحان فاله ، ابوالفضل سلیمی،نصراله شهمرادی و سروش نادری از بوشهر

ابوالفضل شریف‌پور، هادی فرهمند، سجاد عباسی و امیرحسین حمزه‌پور از هرمزگان

علی اکبر سلجوقی از گیلان

حجاز شعبان نژاد، امیر محمد موسوی نسب ، سیدعلی ناظم، عبدالعظیم پزشک، امیرحسین دهقانی، حمیدرضا دهقانی و داود شکری از یزد

انتهای پیام/