کلین شیت پیام نیازمند به سبک دخیا!

به گزارش ایلنا، شبی درخشان اما پرفشار برای پیام نیازمند در شهرقدس رقم خورد؛ جایی که دروازه‌بان شماره یک پرسپولیس با چند واکنش تماشایی، مهر تأییدی بر بازگشت دوباره‌اش به فرم ایده‌آل زد. او در جریان پیروزی دو بر صفر سرخ‌پوشان مقابل ذوب‌آهن، نه‌تنها چهارمین کلین‌شیت فصلش را ثبت کرد، بلکه با حضور مطمئن و بی‌نقصش در دقایق حساس، نشان داد چرا به شماره یک محبوب هواداران پرسپولیس بدل شده است.

نیازمند در چند صحنه و شوت سنگین، واکنش‌هایی از با تمرکز و اعتماد به نفس بالا داشت. حرکاتی که یادآور روزهای اوجش در سپاهان بود، با این تفاوت که حالا در تیمی بازی می‌کند که شاید فشار رسانه‌ای و انتظارات، چند برابر است.

نقش امیلیو آلوارز، مربی دروازه‌بانان سرشناس پرسپولیس که سابقه همکاری با داوید دخیا در منچستریونایتد را دارد، در این تحول کاملاً مشهود است. سبک تمرینی او بر پایه‌ی جزئیات، تمرکز ذهنی و واکنش در لحظه است. عناصری که در بازی اخیر نیازمند کاملاً قابل‌مشاهده بود.

پرسپولیس اگر حالا دوباره به مسیر آرامش برگشته، بخشی از آن را باید مدیون این هماهنگی میان مربی اسپانیایی و شاگرد ایرانی‌اش دانست‌. همکاری‌ای که پیام نیازمند را در مسیر تبدیل شدن به نسخه‌ی ایرانی دخیا قرار داده است!

