تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان راهی منامه شد

رقابت های کشتی بازی های آسیایی جوانان (2025) روزهای 6 و 7 آبان ماه در شهر منامه کشور بحرین برگزار می شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، ترکیب تیم اعزامی کشورمان به این رقابت ها که صبح امروز راهی کشور بحرین شدند، به شرح زیر است:

45 کیلوگرم: پارسا طهماسبی 

48 کیلوگرم: سینا بوستانی

51 کیلوگرم: آرمان الهی

55 کیلوگرم: یاسین زارع  زاده

60 کیلوگرم: سید طاها هاشمی

65 کیلوگرم: مرتضی حاج ملامحمدی

71 کیلوگرم: امیرمحمد زرین کام

80 کیلوگرم: محمدپارسا کرمی 

سرمربی: غلامرضا محمدی

مربیان: عباس حاج کناری – میثم مصطفی جوکار – محمدحسین محمدیان

بدنساز: سید سینا حسینی

سرپرست: ابرهیم مهربان

