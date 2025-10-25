برونو فرناندز آماده سیصدمین بازی با پیراهن یونایتد
برونو فرناندز، هافبک پرتغالی منچستریونایتد، در دیدار شنبه مقابل برایتون آماده است تا سیصدمین بازی خود برای شیاطین سرخ را تجربه کند و از این موفقیت بهعنوان افتخاری بزرگ یاد کرد.
به گزارش ایلنا، فرناندز که در سال ۲۰۲۰ از اسپورتینگ لیسبون به اولدترافورد پیوست، از آن زمان میانگین قابل توجه ۵۴ بازی در هر فصل را ثبت کرده است. اگر این روند ادامه یابد، او تا پایان فصل جاری در فهرست ۵۰ بازیکن تاریخ باشگاه با بیشترین بازی قرار خواهد گرفت.
برونو در گفتوگو با وبسایت رسمی باشگاه گفت: خیلی افتخار میکنم. این یک امتیاز بزرگ و افتخار واقعی است. راستش، فراتر از آن چیزی است که در کودکی تصور میکردم. فقط میخواستم فوتبال بازی کنم و حالا اینکه بتوانم ۳۰۰ بار برای منچستریونایتد به میدان بروم، واقعاً سپاسگزارم.
هافبک پرتغالی درباره راز آمادگی همیشگی خود با لبخند گفت: رازش احتمالاً چُرت زدن است! همیشه گفتهام این از پدر و مادرم به من رسیده، و البته از عشقی که به فوتبال دارم. همیشه میخواهم آماده باشم و بازی کنم.
فرناندز همچنین به دوران کودکی و عشق به فوتبال اشاره کرد: وقتی بچه بودم مادرم میگفت تو ۲۴ ساعت در روز، هفت روز هفته فوتبال بازی میکنی! هنوز هم همان کودک درون من زنده است و همان رؤیا پابرجاست. همیشه مشتاقم توپ کنارم باشد و بازی کنم.
او درباره همکاری با همتیمی پرتغالیاش دیوگو دالوت افزود: هر کدام روتین متفاوتی برای استراحت و ریکاوری داریم، اما زیاد با هم صحبت میکنیم و از روشهای یکدیگر بهره میبریم.
فرناندز در پایان درباره وضعیت فعلی تیم گفت: به نظرم در حال رشد هستیم و میخواهیم دوباره به جامها نزدیک شویم، اما باید قدمبهقدم پیش برویم. در لحظههای حساس باید پیروز شویم تا لحظههای بزرگ دوباره از راه برسند.