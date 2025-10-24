زارع: بازیکنان ملوان با غیرت جنگیدند
مازیار زارع، سرمربی تیم فوتبال ملوان بندر انزلی، پس از پیروزی تیمش برابر استقلال خوزستان، از عملکرد شاگردانش ابراز رضایت کرد و گفت این سه امتیاز حاصل تلاش، تمرکز و حمایت هواداران است.
به گزارش ایلنا، مازیار زارع در ابتدای نشست خبری گفت: این امتیاز برای ما بسیار شیرین و در عین حال سخت بود؛ هرچند میتوانست حتی شیرینتر هم باشد. پس از گل اول وارد هیجانات بازی شدیم و در دقایق پایانی شرایط دشواری را تجربه کردیم.
او باف اشاره به برتری تیمش در طول مسابقه افزود: در مجموع از عملکرد تیم کاملاً راضی هستم. در ۹۰ دقیقه کنترل بازی را در دست داشتیم و موقعیت خاصی به تیم خوب استقلال خوزستان ندادیم. این تیم با مربی توانمند خود فوتبال باکیفیتی ارائه میدهد و برایشان آرزوی موفقیت دارم.
سرمربی ملوان درباره شرایط تیمش گفت: لغو یکی از مسابقاتمان در زمان نامناسب، روی روند تیم تأثیر گذاشت؛ اما بازیکنانم با تمرکز و انگیزه بالا توانستند نتیجه خوبی کسب کنند. از هواداران عزیزمان هم صمیمانه تشکر میکنم که در تمام دقایق با تشویقهای پرشورشان کنار ما بودند.
زارع سپس با انتقاد از برخی مسائل ساختاری فوتبال ایران اظهار داشت: ما مقابل تیمهایی رقابت میکنیم که برای آسیا بسته شدهاند، در حالیکه از نظر مالی شرایط سختی داریم. با این وجود، بازیکنان جوانمان با شجاعت و کیفیت بالا بازی میکنند. انتظار دارم توجه بیشتری به این نسل آیندهدار شود، نه فقط در ملوان، بلکه در تیمهایی مثل استقلال خوزستان هم.
او درباره استفاده از بازیکنان جوان تأکید کرد: متأسفانه در فوتبال ما، بازی دادن به جوانان گاهی تبدیل به ژست شده است. وظیفه ما رشد دادن آنهاست، نه نمایش دادن. بازیکنانی مثل ماهان بهشتی را به تیم ملی امید میدهیم اما در زمان بازی در اختیار نداریم؛ باید برای این موضوع در ایام فیفادی چارهای اندیشیده شود.
سرمربی ملوان در پایان گفت: تمام موفقیتهای تیم حاصل کار گروهی است؛ از مدیریت و مالک باشگاه گرفته تا بازیکنان، کادر فنی، پزشکی و تدارکات. امیدوارم با حمایت هوادارانمان این مسیر را ادامه دهیم. هواداران ملوان در سراسر کشور همیشه پشتیبان ما بودهاند و از آنها قدردانی میکنم.