کاپیتان چادرملو:

زمین ما اکنون یکی از بهترین هاست!

زمین ما اکنون یکی از بهترین هاست!
علی طاهران، پس از پیروزی ۲ بر یک مقابل خیبر خرم‌آباد در اولین بازی فصل در ورزشگاه شهید نصیری، از شرایط بهتر زمین و عزم تیم برای ادامه موفقیت‌ها صحبت کرد.

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال چادرملو پس از بازگشت به ورزشگاه شهید نصیری یزد، در اولین بازی خانگی‌اش این فصل توانست با پیروزی ۲ بر ۱ برابر خیبر خرم‌آباد به موفقیت دست یابد. این پیروزی از آن جهت اهمیت دارد که چادرملو پس از چندین ماه مجبور به بازی در ورزشگاه تختی تهران بود، جایی که شرایط زمین برای انجام بازی‌های تاکتیکی مناسب نبود.

علی طاهران، کاپیتان چادرملو اردکان پس از پیروزی تیمش برابر خیبر خرم‌آباد در ورزشگاه شهید نصیری، گفت:«فکر می‌کنم تماشاگران از بیرون بازی، دیدند که یک بازی بسیار خوب و جذاب بود. ما مستحق این پیروزی بودیم و آمده بودیم که این بازی را ببریم. جو ورزشگاه خیلی خوب بود و هواداران‌مان انرژی زیادی به ما دادند. از همین‌جا از تمام هواداران‌مان تشکر می‌کنم و این برد را به آن‌ها تقدیم می‌کنم.»

او درباره شرایط این فصل و تغییرات زمین ورزشگاه شهید نصیری ادامه داد:«اگر در این هفت هفته ابتدایی، سه یا چهار هفته‌ای که میزبان بودیم را در این ورزشگاه بازی می‌کردیم، قطعا شش امتیاز بیشتر داشتیم. البته قسمت اینجوری بوده، اما باز هم به هواداران‌مان تبریک می‌گویم و از تمام بازیکنان و کادر فنی تشکر می‌کنم. امیدواریم در بازی بعدی مقابل مس رفسنجان هم پیروز شویم و این برد را به هواداران‌مان تقدیم کنیم.»

کاپیتان چادرملو در ادامه صحبت‌هایش به انتقادهایی که درباره کیفیت زمین ورزشگاه شهید نصیری در فصل گذشته مطرح شده بود، پاسخ داد:«قبلا می‌گفتند که زمین ورزشگاه خوب نیست، اما الان این زمین جزو یکی از بهترین چمن‌های ایران است. هر کسی که چنین حرف‌هایی زده، بسم‌الله! 

حالا بیایند و اینجا بازی کنند. الان که زمین‌مان خوب شده، بازی‌مان هزار برابر بهتر از پارسال شده است. البته همیشه وقتی تیمی تازه به لیگ بالا می‌آید و خوب نتیجه می‌گیرد، حرف‌هایی در مورد آن می‌زنند، اما باید بگویم به این حرف‌ها توجه نکنید.»

طاهران در پایان تاکید کرد:«هدف ما این است که با این شرایط خوب زمین، بهترین نتایج را بگیریم و تیم‌مان را به موفقیت‌های بیشتر برسانیم. ما آماده‌ایم که در هر شرایطی بازی کنیم و نتیجه بگیریم.»

