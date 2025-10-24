جعفری: خوشحالم پنج سال دیگر در ملوان میمانم
فرهان جعفری، هافبک جوان ملوان بندر انزلی، پس از نمایش درخشانش در دیدار برابر استقلال خوزستان و تمدید قرارداد بلندمدت خود با این باشگاه، از احساسش نسبت به ادامه حضور در جمع ملوانیها گفت.
به گزارش ایلنا، جعفری که در نیمه دوم دیدار هفته هشتم لیگ برتر وارد زمین شد، با حرکات تکنیکی و سرعت بالای خود چندین موقعیت گل برای تیمش ساخت و یکی از تأثیرگذارترین بازیکنان زمین بود. این بازیکن جوان اخیراً قرارداد خود را به مدت پنج فصل دیگر با ملوان تمدید کرده است.
او درباره این تمدید قرارداد اظهار داشت: بعد از صحبتهایی که با باشگاه انجام دادیم، تصمیم گرفتم برای پنج سال دیگر تمدید کنم. خیلی خوشحالم که در باشگاهی هستم که من را به فوتبال ایران معرفی کرد. از آقای مازیار زارع و باشگاه ملوان بابت حمایتها و اعتمادشان تشکر میکنم.
هافبک ملوان همچنین درباره بازگشت تیمش به میدان پس از سه هفته تعطیلی گفت: سه هفته بود که بازی نداشتیم و در این جو عالی دوباره به میدان برگشتیم. توانستیم خوب بازی کنیم، برنده شویم و جواب زحمات هواداران و کادر فنی را بدهیم.