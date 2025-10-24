هفته هشتم لیگ برتر
آلومینیوم ۰-۰ مس رفسنجان: پایان بردهای متوالی شاگردان حسینی
در ادامه دیدارهای هفته هشتم لیگ برتر فوتبال ایران، تیمهای آلومینیوم اراک و مس رفسنجان عصر جمعه در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک به مصاف هم رفتند.
به گزارش ایلنا، دو تیم بازی را با احتیاط آغاز کردند و دقایق ابتدایی در میانه میدان سپری شد. آلومینیوم که به دنبال پنجمین پیروزی متوالی خود بود، با مالکیت توپ و پاسکاریهای سریع تلاش کرد دروازه مهمان را باز کند، اما خط دفاع منسجم شاگردان رسول خطیبی مانع از موقعیتسازی جدی شد.
در مقابل، مس رفسنجان نیز روی ضدحملات برنامه داشت و در چند صحنه خطرناک ظاهر شد، اما ضربات نهایی بازیکنان این تیم دقت کافی نداشت. نیمه نخست در حالی به پایان رسید که تلاش دو تیم ثمری نداشت و نتیجه ۰-۰ روی تابلو ماند.
با شروع نیمه دوم، شاگردان سید مجتبی حسینی فشار بیشتری وارد کردند و با اضافه کردن مهاجمان سعی داشتند قفل دروازه مس را بشکنند، اما عملکرد مطمئن مدافعان و دروازهبان مهمان مانع از باز شدن دروازه شد. در دقایق پایانی نیز ضدحملات مس رفسنجان خطرساز شد، اما بیدقتی در ضربات آخر باعث شد بازی بدون گل به پایان برسد.
با این تساوی، آلومینیوم اراک با ۱۳ امتیاز در جمع مدعیان باقی ماند و به روند چهار پیروزی متوالی خود پایان داد، در حالی که مس رفسنجان با ۶ امتیاز از قعر جدول فاصله چندانی نگرفت.
ترکیب تیمها
آلومینیوم اراک:
محمد خلیفه، بهرام گودرزی، امیرمحمد هوشمند، بهروز نوروزیفرد، سیدمهدی مهدوی، یاسین جرجانی، مهدی مهدیپور، امین جهانکهن، ابوالفضل قنبری، عباس کهریزی، رحمان جعفری
سرمربی: سید مجتبی حسینی
مس رفسنجان:
نیما میرزازاد، امیرحسین صدقی، احمدرضا زندهروح، دانیال جهانبخش، نومن کردیک، میلاد فخرالدینی، میرزاد مهاتویچ، مهدی شریفی، آرمان رمضانی، علیرضا نقیزاده، ماتئوس کاستا
سرمربی: رسول خطیبی
نکات ویژه
بازگشت امیرمحمد هوشمند به ترکیب آلومینیوم موجب استحکام بیشتر در خط دفاعی اراکیها شد.
مجتبی حسینی همچون دیدارهای گذشته، به جوانان تیمش اعتماد کرد و ترکیب اصلی او بار دیگر متکی بر بازیکنان زیر ۲۳ سال بود.
این دیدار یکی از کمموقعیتترین مسابقات هفته هشتم بود و با وجود دوندگی بالا در هر دو تیم، هیچیک نتوانستند دروازه حریف را باز کنند.