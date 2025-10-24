ملوان ۲-۱ استقلال خوزستان: سه امتیاز در انزلی ماند

به گزارش ایلنا، از ساعت ۱۷ امروز (جمعه)، رقابت‌های هفته هشتم لیگ برتر با دو دیدار همزمان پیگیری شد که یکی از آن‌ها در ورزشگاه تختی انزلی میان ملوان بندر انزلی و استقلال خوزستان برگزار شد. شاگردان مازیار زارع با ارائه نمایشی منسجم توانستند حریف جنوبی خود را شکست دهند و جایگاه خود در میانه جدول را تثبیت کنند.

در این دیدار، امیررضا افسرده در دقیقه ۲۳ نخستین گل بازی را برای ملوان به ثمر رساند و امیر سواعد در دقیقه ۸۴ اختلاف را دو برابر کرد. در حالی که بازی رو به پایان بود، امیرمحمد سیمان‌پور در دقیقه ۸۷ یکی از گل‌ها را برای استقلال خوزستان جبران کرد، اما این گل مانع از شکست تیمش نشد.

در جریان مسابقه، داور به سیدعلی یحیی‌زاده از ملوان و حمید بوحمدان، حجت احمدی و قاسم لطیفی از استقلال خوزستان کارت زرد نشان داد.

ترکیب تیم‌ها

ملوان بندر انزلی:

فرزاد طیبی‌پور، امیررضا افسرده، دانیال ایری، جعفر سلمانی، ابوذر صفرزاده، غلامرضا ثابت ایمانی، عباس حبیبی، حسین صادقی، محمد علی‌نژاد، محمد پاپی و علیرضا رمضانی

سرمربی: مازیار زارع

استقلال خوزستان:

محمدجواد کیا، آرام عباسی، فیاض میردورقی، ابوالفضل کوهی، امیرحسین جلیلوند، محمدمهدی احمدی، حمید بوحمدان، محمدرضا مهدی‌زاده، عارف رستمی، قاسم لطیفی و حجت احمدی

سرمربی: (نام اعلام‌نشده)

نکته ویژه

ملوان با این برد، روند نوسانی خود را متوقف کرد و در حضور هوادارانش به سه امتیاز حیاتی دست یافت؛ در حالی که استقلال خوزستان همچنان در انتهای جدول به دنبال روزهای بهتر است.

