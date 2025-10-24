پیروزی خانگی چادرملو در یک بازی پرتنش

به گزارش ایلنا، در آغاز هفته هشتم لیگ برتر فوتبال، تیم‌های چادرملو اردکان و خیبر خرم‌آباد در ورزشگاه شهید نصیری یزد به مصاف یکدیگر رفتند.

این بازی که با حضور پرشور هواداران چادرملو و در شرایطی حساس برگزار شد، در نهایت با پیروزی 2-1 تیم میزبان به پایان رسید. چادرملو با این برد نه تنها توانست به ناکامی‌های اخیر خود پایان دهد، بلکه با 11 امتیاز به رتبه پنجم جدول صعود کرد. در مقابل، خیبر که امید زیادی به صدرنشینی داشت، با این شکست همچنان 10 امتیازی باقی ماند.

نیمه اول:

بازی با شدت بالا از سوی هر دو تیم آغاز شد. چادرملو در دقایق ابتدایی بازی موقعیت‌های زیادی را ایجاد کرد اما نتواست به گل برسد. در دقیقه 35، داور به سود چادرملو یک پنالتی اعلام کرد که هادی حبیبی‌نژاد آن را به گل تبدیل کرد. در حالی که نیمه اول در حال پایان بود، در دقیقه 8 وقت‌های تلف شده، داور باز هم تصمیم به اعلام پنالتی به سود خیبر گرفت. علی شجاعی پشت توپ ایستاد و با گل کردن ضربه پنالتی، کار را به تساوی کشاند.

نیمه دوم:

در نیمه دوم، خیبر با روحیه بالاتری وارد میدان شد و بیشتر به حملات خود ادامه داد. اما چادرملو هم فرصت‌های خطرناکی ایجاد کرد. در دقیقه 60، علی شجاعی برای دومین بار پشت ضربه پنالتی قرار گرفت اما این بار حجت صدقی دروازه‌بان چادرملو با یک مهار بی‌نظیر توپ را برگشت داد تا شاگردان اخباری همچنان پیشتاز بازی باشند. در دقیقه 84، چادرملو موفق شد گل دوم خود را به ثمر برساند. سعید محمدی‌فرد یک ارسال بلند به محوطه جریمه خیبر داشت که رنی سیمیسترا با یک ضربه سر قاطعانه توپ را وارد دروازه کرد تا بازی را به نفع تیم خود تمام کند.

اتفاق ویژه:

چادرملو در این بازی برای اولین بار در ورزشگاه شهید نصیری به میدان رفت و در مقابل هواداران پرشور خود توانست به یک پیروزی ارزشمند دست یابد. این پیروزی برای تیم میزبان نه تنها پایان‌بخش ناکامی‌های اخیرشان بود، بلکه آنها را به جمع پنج تیم برتر جدول لیگ برتر رساند.

با این برد، چادرملو 11 امتیازی شد و به رتبه پنجم جدول صعود کرد، در حالی که خیبر با 10 امتیاز به کار خود ادامه خواهد داد و از صدرنشینی فاصله گرفت.

انتهای پیام/