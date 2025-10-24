هفته هشتم لیگ برتر
پرسپولیس ۲-۰ ذوبآهن: تیم هاشمیان بالاخره رنگ برد را دید!
پرسپولیس در دیدار مقابل ذوبآهن با نتیجه 2-0 پیروز شد.
به گزارش ایلنا، بازی با شروع پرسرعتی آغاز شد. در دقیقه 2، ضربه سر جلال علیمحمدی از ذوبآهن خطرناک از کنار دروازه پرسپولیس به بیرون رفت. در دقیقه 10، پرسپولیس موقعیت گلزنی خوبی داشت که با همکاری زیبای تیمی، توپ به محمد عمری رسید، اما این موقعیت از دست رفت. در دقیقه 15، محمدی بازیکن ذوبآهن با حرکتی دیدنی عمری را در موقعیت گل قرار داد، اما این موقعیت نیز به گل تبدیل نشد.
در دقیقه 29، شوت عمری با همکاری تیمی تماشایی از سوی پرسپولیس به سمت دروازه ذوبآهن روانه شد که گلر این تیم با دو ضرب موفق به مهار آن شد. در دقیقه 31، شوت محمدی بازیکن پرسپولیس از روی کار تیمی زیبا از بالای دروازه به بیرون رفت.
در دقیقه 35، واکنش محشر پیام نیازمند، دروازهبان ذوبآهن، مانع از گلزنی پرسپولیس شد. در دقیقه 38، گل نخست این بازی توسط محمد عمری به ثمر رسید؛ یک موقعیت عالی از تیم پرسپولیس که عمری در موقعیت تک به تک موفق به باز کردن دروازه شد. پرسپولیس 1-0 ذوبآهن.
نیمه دوم:
در نیمه دوم، بازی با شدت و تمرکز بیشتری ادامه یافت. در دقیقه 54، جلال علیمحمدی از ذوبآهن با شوتی از پشت محوطه جریمه قصد گلزنی داشت، اما این شوت با واکنش پیام نیازمند از دروازه پرسپولیس به بیرون رفت. در دقیقه 60، موقعیت دیگری برای پرسپولیس پیش آمد که پاس عمقی محمد عمری به علی علیپور رسید، اما علیپور در موقعیت تک به تک با دروازهبان ذوبآهن موفق به گلزنی نشد؛ داور به نشانه آفساید پرچم خود را بالا برد و گل مردود اعلام شد.
در دقیقه 63، پدرام قاضیپور از ذوبآهن با شوتی محکم از روی ضربه ایستگاهی تلاش کرد دروازه پرسپولیس را باز کند، اما پیام نیازمند این توپ را با مشت دفع کرد. در دقیقه 71، حرکت علی اسلامی از سمت چپ و پاس او به زاینوویچ رسید، اما این حرکت با ضربه او به تیرک دروازه برخورد کرد و از بالای دروازه به بیرون رفت.
در ادامه حملات پرسپولیس، محمدی با یک پاس دقیق علیپور را در موقعیت تک به تک قرار داد و این بازیکن موفق شد در دقیقه 82 گل دوم تیم را به ثمر برساند. این گل، خیال سرخها را از بابت نتیجه راحت کرد و این دیدار با برتری 2-0 پرسپولیس به پایان رسید.
کارت زرد:
پویا مختاری (ذوبآهن) دقیقه 7
جلالالدین علیمحمدی (ذوبآهن) دقیقه 11
حواشی:
با توجه به برگزاری بازی در روز جمعه، تماشاگران استقبال خوبی از این دیدار به عمل آوردند.
هواداران پرسپولیس نسبت به جدایی رضا درویش رضایت داشتند، اما در عین حال انتقاداتی از هیئت مدیره تیم نیز داشتند.
لحظاتی نیز وحید هاشمیان، سرمربی پرسپولیس، از سوی هواداران مورد تشویق قرار گرفت و با دستی تکان دادن به تشویقها پاسخ داد.