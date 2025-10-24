ابوالفضل مهمدی به مدال برنز کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال جهان دست یافت
در رقابتهای کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال جهان، ابوالفضل مهمدی با پیروزی در دیدار ردهبندی، مدال برنز وزن ۸۲ کیلوگرم را از آن خود کرد.
به گزارش ایلنا، در جریان رقابتهای کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال جهان، ابوالفضل مهمدی نماینده ایران در وزن ۸۲ کیلوگرم موفق شد با پیروزیهای متوالی، مدال برنز را از آن خود کند.
مهمدی که رقابتهای خود را با شکست در برابر روسلان عبدیاف از اوکراین آغاز کرده بود، در مبارزه نخست با نتیجه ۴ بر ۳ مغلوب شد. اما با توجه به حضور عبدیاف در فینال، مهمدی به گروه بازندهها راه یافت.
در این گروه، مهمدی در دیدار نخست خود با نتیجه ۹ بر ۱ مایمایتی ابودوشالامو از چین را مغلوب کرد. او سپس در دومین دیدار خود، با نتیجه ۱۳ بر ۴ بکا ملیلاشویلی از آمریکا را شکست داد و به مرحله ردهبندی راه پیدا کرد.
در دیدار ردهبندی، ابوالفضل مهمدی با عملکردی عالی و نتیجه ۱۰ بر ۳ داتا چخایدزه از گرجستان را از پیش رو برداشت و موفق به کسب مدال برنز این رقابتها شد.