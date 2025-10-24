به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون هندبال، تیم ملی هندبال نوجوانان دختر ایران در سومین دیدار خود در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین امروز مقابل حریف سنتی خود به میدان رفت و با یک کامبک شیرین سومین پیروزی خود را ثبت کرد تا راه کسب مدال طلا هموارتر از همیشه باشد.

دختران هندبال ایران که پیش از این چین و ازبکستان را برده بودند از ساعت ۱۴:۳۰ امروز به مصاف قزاقستان رفتند و در حالی که نیمه نخست را ۸ - ۱۳ واگذار کردند اما با یک کامبک شگفت‌انگیز توانستند ۲۳-۲۷ قزاق‌ها را شکست دهند تا سومین پیروزی خود را در دل یک بازی پر از امید و اعتماد رقم بزنند.

این پیروزی در حالی به دست آمد که قزاق‌ها با دو پیروزی و به دلیل اختلاف گل بهتر در صدر جدول رده‌بندی بودند اما شیر دختران هندبال ایران با این پیروزی به صدر جدول رفتند تا امیدها برای کسب خوشرنگترین مدال بیشتر از گذشته شود.

تیم‌ملی هندبال جوانان دختر ایران در چهارمین بازی خود روز دوشنبه، ۵ آبان، به مصاف تایلند می‌رود.

سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان تا ۹ آبان به میزبانی بحرین پیگیری می‌شود.

