ترکیب ذوبآهن مقابل پرسپولیس اعلام شد
تیم فوتبال ذوبآهن برای دیدار حساس خود برابر پرسپولیس در هفته جاری لیگ برتر ایران، ترکیب خود را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، ترکیب تیم فوتبال ذوبآهن برای دیدار با پرسپولیس در لیگ برتر فوتبال کشور مشخص شد.
ترکیب تیم فوتبال ذوبآهن برای دیدار با پرسپولیس در لیگ برتر به شرح زیر است:
داوود نوشیصوفیانی، آرش قادری، نادر محمدی، عرفان قهرمانی، امیرحسین جدی، پدرام قاضیپور، حسن شوشتری، جلال علیمحمدی، پویا مختاری، آرش مرتضوی و امید لطیفی.
این دیدار ساعت 17:00 در ورزشگاه شهدای قدس برگزار میشود .