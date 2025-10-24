تغییرات بزرگ در آخرین بازی هاشمیان روی نیمکت پرسپولیس

به گزارش ایلنا، پرسپولیس تحت هدایت وحید هاشمیان در آخرین بازی خود با یک تغییر اساسی در ترکیب مواجه خواهد شد. به‌نظر می‌رسد که این تغییرات به‌ویژه در سیستم بازی تیم تأثیرگذار باشد، چرا که کادر فنی تصمیم گرفته است برای اولین بار در فصل جاری از سیستم دفاعی ۳-۵-۲ استفاده کند. این تصمیم در تمرینات هفته گذشته مورد آزمایش قرار گرفت و در نهایت برای مسابقه به‌طور رسمی اعلام شد.

در این ترکیب، پیام نیازمند در دروازه قرار خواهد گرفت و به‌عنوان آخرین سد دفاعی تیم، تلاش خواهد کرد تا از ورود گل به دروازه جلوگیری کند. مقابل او، سه مدافع میانه‌حسین ابرقویی، مرتضی پورعلی‌گنجی و حسین کنعانی‌زادگان در قلب دفاع قرار دارند که هدف اصلی‌شان ایجاد یک خط دفاعی مستحکم و کم‌خطا است.

در سمت راست دفاع، سرژ اوریه که پس از مدت‌ها به آمادگی لازم رسیده، به‌عنوان وینگ‌بک حضور خواهد داشت. در سمت چپ هم میلاد محمدی به‌عنوان وینگ‌بک دیگر، برای انجام وظایف هجومی و دفاعی به میدان می‌رود. این تغییرات در جناحین می‌تواند به تیم در افزایش سرعت حملات و دفاع موثرتر کمک کند.

خط میانی تیم به‌طور عمده متشکل از مارکو باکیچ، سروش رفیعی و امید عالیشاه خواهد بود. عالیشاه در نقش شماره ۱۰ بازی خواهد کرد و وظیفه سازمان‌دهی حملات و ایجاد فرصت برای مهاجمان را به عهده خواهد داشت. در کنار او، باکیچ و رفیعی مسئولیت‌های دفاعی و انتقال توپ به خط حمله را خواهند داشت.

در نهایت، در خط حمله، محمد عمری و علی علیپور به‌عنوان دو مهاجم مرکزی بازی خواهند کرد. این ترکیب به پرسپولیس این امکان را می‌دهد که هم از جلو فشار وارد کند و هم در دفاع، گزینه‌های بیشتری داشته باشد. عمری که اولین تجربه حضور در این موقعیت را خواهد داشت، در کنار علیپور که سال‌ها تجربه گلزنی در لیگ را دارد، قادر خواهد بود در برابر دفاع حریف خطر ایجاد کند.

ترکیب پرسپولیس در این بازی به شرح زیر است:

پیام نیازمند، حسین ابرقویی، مرتضی پورعلی‌گنجی، حسین کنعانی‌زادگان،مارکو باکیچ، سروش رفیعی، امید عالیشاه، سرژ اوریه، میلاد محمدی ،محمد عمری، علی علیپور

