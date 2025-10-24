به گزارش ایلنا، با نزدیک شدن به مسابقه حساس رئال مادرید و بارسلونا که روز یکشنبه برگزار می‌شود، وضعیت چند بازیکن مصدوم بارسا در حال مشخص شدن است.

در خصوص رافینیا، جرارد رومرو خبرنگار اسپانیایی، اعلام کرد که این بازیکن برزیلی ال‌کلاسیکو را از دست خواهد داد و روزنامه موندو دپورتیوو نیز پس از مشاوره با منابع آگاه از وضعیت این مهاجم، تأیید کرده است که باشگاه امید چندانی به حضور او در برابر رئال مادرید ندارد.

این مهاجم به دلیل مصدومیت همسترینگ پای راست، پنج بازی اخیر تیم را از دست داده و همه نشانه‌ها حاکی از آن است که او قادر به بازی در ششمین مسابقه متوالی، یعنی دیدار با رئال مادرید، نخواهد بود.

با این حال، کادرفنی بارسلونا درباره وضعیت ژول کنده آسوده‌تر است. بر اساس اطلاعات به دست آمده، این مدافع روز جمعه به دلیل مصدومیتی نه چندان جدی، در سالن بدنسازی تمرین کرد. با این حال، ایده کلی این است که اگر هانسی فلیک (سرمربی بارسا) نیاز به حضور او در ترکیب اصلی روز یکشنبه داشته باشد، کنده آماده خواهد بود تا به تیم کمک کند.

دو بازیکن دیگری که اخیراً با مشکل مواجه بودند، آندریاس کریستنسن و فرانکی دی‌یونگ هستند. هر دو بازیکن به دلیل مشکلات گوارشی در وضعیت نامناسبی قرار داشتند که اکنون بیماری خود را پشت سر گذاشته‌اند و در صورت عدم بروز مشکل جدید، برای رویارویی با رئال مادرید آماده خواهند بود.

