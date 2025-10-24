خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

چراغ سبز ژول کنده

ناامیدی بارسلونا از حضور رافینیا در ال‌کلاسیکو

ناامیدی بارسلونا از حضور رافینیا در ال‌کلاسیکو
کد خبر : 1704379
لینک کوتاه کپی شد.

در آستانه دیدار حساس ال‌کلاسیکو میان رئال مادرید و بارسلونا، تردیدها درباره حضور بازیکنان مصدوم بارسا در حال رفع شدن است.

به گزارش ایلنا، با نزدیک شدن به مسابقه حساس رئال مادرید و بارسلونا که روز یکشنبه برگزار می‌شود، وضعیت چند بازیکن مصدوم بارسا در حال مشخص شدن است.

در خصوص رافینیا، جرارد رومرو خبرنگار اسپانیایی، اعلام کرد که این بازیکن برزیلی ال‌کلاسیکو را از دست خواهد داد و روزنامه موندو دپورتیوو نیز پس از مشاوره با منابع آگاه از وضعیت این مهاجم، تأیید کرده است که باشگاه امید چندانی به حضور او در برابر رئال مادرید ندارد. 

این مهاجم به دلیل مصدومیت همسترینگ پای راست، پنج بازی اخیر تیم را از دست داده و همه نشانه‌ها حاکی از آن است که او قادر به بازی در ششمین مسابقه متوالی، یعنی دیدار با رئال مادرید، نخواهد بود.

با این حال، کادرفنی بارسلونا درباره وضعیت ژول کنده آسوده‌تر است. بر اساس اطلاعات به دست آمده، این مدافع روز جمعه به دلیل مصدومیتی نه چندان جدی، در سالن بدنسازی تمرین کرد. با این حال، ایده کلی این است که اگر هانسی فلیک (سرمربی بارسا) نیاز به حضور او در ترکیب اصلی روز یکشنبه داشته باشد، کنده آماده خواهد بود تا به تیم کمک کند.

دو بازیکن دیگری که اخیراً با مشکل مواجه بودند، آندریاس کریستنسن و فرانکی دی‌یونگ هستند. هر دو بازیکن به دلیل مشکلات گوارشی در وضعیت نامناسبی قرار داشتند که اکنون بیماری خود را پشت سر گذاشته‌اند و در صورت عدم بروز مشکل جدید، برای رویارویی با رئال مادرید آماده خواهند بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ