حمایت سردار دورسون از پرسپولیس
مهاجم سابق پرسپولیس که در ابتدای فصل به درخواست وحید هاشمیان از تیم جدا شد، با کامنتی زیر پست این تیم در فضای مجازی، حمایت خود را از پرسپولیس نشان داد.
به گزارش ایلنا، سردار دورسون، مهاجم ترکتبار پیشین پرسپولیس، که در ابتدای فصل جاری به دلیل عدم تمایل وحید هاشمیان به حضورش در تیم از جمع سرخپوشان جدا شد، همچنان دل در گرو این تیم دارد. او زیر پست اینستاگرامی پرسپولیس که از آمادگی تیم برای بازی امروز خبر میداد، کامنتی با محتوای "سه امتیاز انشاءالله" گذاشت و حمایت خود را از تیم نشان داد.
دورسون در گذشته اعلام کرده بود که حاضر بوده تا پایان دوران حرفهای خود در پرسپولیس بماند، اما به دلیل درخواست وحید هاشمیان از تیم جدا شد. اکنون با این پیام کوتاه از دور همچنان پیگیر موفقیتهای سرخهاست و نشان میدهد که قلبش هنوز با پرسپولیس است.