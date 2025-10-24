ترکیب احتمالی پرسپولیس: هجومی و متفاوت برای پیروزی
وحید هاشمیان احتمالا آخرین بازی خود روی نیمکت را سپری میکند و فقط به پیروزی فکر می کند.
به گزارش ایلنا، از ۴۸ساعت پیش خبری از اردوی پرسپولیس به بیرون مخابره شده که پرسپولیس قصد دارد در آخرین بازی وحید هاشمیان در این فصل، سیستم بازی خود را تغییر بدهد.
بنا بر پیشنهاد یکی از دستیاران هاشمیان یعنی امیرحسین پیروانی، پرسپولیس برای مسابقه امروز مقابل تیم قاسم حدادیفر، که در رتبه چهاردهم جدول قرار گرفته (البته آنها تنها دو امتیاز با پرسپولیس فاصله دارند)، قصد دارد به طور کلی سیستم بازی خود را تغییر بدهند. استفاده از سه دفاع میانی، دو وینگ بک، سه هافبک و دو فوروارد، تغییری است که پرسپولیس برای بازی با ذوب آهن اتخاذ خواهد کرد.
پیام نیازمند مثل همیشه در چارچوب دروازه سرخپوشان قرار خواهد گرفت و بعد از دریافت دو گل در بازی خیبر، پیام، عزم خود را برای کلینشیت و نمایش مطمئن برای هموار کردن راه پیروزی آماده کرده است.
در این چینش پرسپولیس از همه پتانسیل دفاعی خود استفاده میکند. بنابراین باید منتظر حضور همزمان ابرقویی، کنعانی و پورعلیگنجی در ترکیب باشیم که به تناوب و دو به دو کنار هم تجربه بازی دارند.
سروش رفیعی و مارکو باکیچ قرار است کمربند میانی پرسپولیس را محکم کنند. باکیچ و سروش با ویژگی بازیسازی برای تیم علاوه بر شرکت در کارهای تدافعی نقش مغز متفکر هم دارند و البته هاشمیان امیدوار است این بار یکی از شوتهای وحشتناک مارکو به ثمر بنشیند و سرخها یک سوپرگل را به ثمر برسانند.
در این ترکیب هیجانی و عجیب، سرژ اوریه بعد از گذشت بیش از یک سال در مستطیل سبز دیده میشود و مدافع سابق تاتنها و پاریسنژرمن به عنوان وینگ بک راست به انتظار هواداران برای دیدنش پایان میدهد. میلاد محمدی هم در این بازی به عنوان وینگر چپ نقش آفرینی میکند باید مسیر سمت چپ خط دفاع تا حمله پرسپولیس را بارها طی کند.
امید عالیشاه هم به عنوان کاپیتان پرسپولیس میتواند به عنوان یار آزاد یا پست ده، پشت دو مهاجم پرسپولیس نقش آفرینی کند تا قابلیت حمله پرسپولیس بیش از پیش بشود و شاهد هجومیترین ترکیب فصل سرخها باشیم.
در خط حمله هم پرسپولیس برای اولین بار با دو مهاجم بازی خواهد کرد. علی علیپور انتخاب اول هاشمیان در نوک حمله است و محمد عمری به عنوان مهاجم سایه نقش آفرینی خواهد کرد تا سرعت خط حمله سرخها بالا رود. البته هاشمیان میتواند در این پست روی اوستون اورونوف هم حساب کند اما شانس عمری باتوجه به میزان آمادگیاش بیشتر است.
ترکیب احتمالی پرسپولیس به شرح زیر است:
پیام نیازمند، حسین ابرقویی، مرتضی پورعلیگنجی، حسین کنعانی، میلاد محمدی، سروش رفیعی، مارکو باکیچ، امید عالیشاه، سرژ اوریه، محمد عمری علی علیپور