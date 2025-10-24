خبرگزاری کار ایران
تاجرنیا: استقلال در مسیر تبدیل شدن به یک باشگاه واقعی قرار دارد

تاجرنیا: استقلال در مسیر تبدیل شدن به یک باشگاه واقعی قرار دارد
باشگاه استقلال تهران با گسترش فعالیت‌های ورزشی خود به بیش از ۲۰ رشته مختلف، در حال تبدیل شدن به یک باشگاه چندرشته‌ای تمام عیار است.

به گزارش ایلنا ،باشگاه استقلال تهران در فصل جاری به طور چشمگیری فعالیت‌های خود را در چندین رشته ورزشی گسترش داده است. آبی‌پوشان پایتخت با ایجاد تیم‌هایی در رشته‌های بسکتبال مردان و زنان، والیبال مردان و زنان، فوتسال، هندبال و حتی تیم دوم فوتبال، به مرحله‌ای جدید از توسعه ساختاری خود وارد شده‌اند. این تحول باعث شده تا استقلال تنها به عنوان یک تیم فوتبال شناخته نشود، بلکه به عنوان یک مجموعه ورزشی تاثیرگذار در سطح ملی مطرح گردد.

علی تاجرنیا، رئیس هیئت‌مدیره و سرپرست مدیرعامل باشگاه استقلال، در پیامی که به تازگی منتشر کرده، از این تغییرات و حضور تیم‌های استقلال در ۲۰ رشته ورزشی سخن گفت و تاکید کرد که این گسترش فعالیت‌ها باعث افزایش سطح کیفی، تعداد تماشاگران و توجه به مسابقات مختلف شده است.تاجرنیا: استقلال در مسیر تبدیل شدن به یک باشگاه واقعی قرار دارد

هرچند این اقدام با تحسین بسیاری از اهالی ورزش همراه بوده، اما برخی منتقدان نگرانی‌هایی در خصوص فشار مالی و مشکلات مدیریتی ناشی از این گسترش ابراز کرده‌اند. آنها معتقدند که ممکن است تمرکز باشگاه از تیم اصلی فوتبال دور شود. با این حال، مدیران استقلال بر این باورند که این گام در راستای «توسعه پایدار باشگاه» است و هدفشان این است که استقلال به یک باشگاه چندرشته‌ای واقعی تبدیل شود، مشابه باشگاه‌های بزرگ اروپایی که در چندین رشته ورزشی فعال هستند.

