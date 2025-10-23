نایب قهرمانی کبدی پسران ایران در بحرین
تیم ملی کبدی پسران ایران در فینال بازیهای آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین مغلوب هند شد و به نایب قهرمانی رسید.
به گزارش ایلنا، در پنجمین روز از بازیهای آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵، امروز (پنجشنبه ۱ آبان ماه) تیم ملی کبدی پسران کشورمان در دیدار فینال به مصاف هند رفت و در نهایت با نتیجه نزدیک ۳۵ بر ۳۱ شکست خورد و به مقام نایب قهرمانی بسنده کرد.
ملیپوشان کشورمان در نخستین دیدار با نتیجه ۷۲ بر ۲۹ مقابل تایلند به برتری رسیدند، اما در بازی دوم با نتیجه ۴۸ بر ۵۵ مغلوب بنگلادش شدند.
شاگردان موسوی در سومین دیدار با نتیجه قاطع ۷۴ بر ۲۳ از سد پاکستان گذشتند و سپس بحرین میزبان را با نتیجه سنگین ۹۲ بر ۱۷ شکست دادند.
پسران کبدیکار کشورمان در دیدار ماقبل فینال با نتیجه ۹۲ بر ۲۳ سریلانکا را نیز شکست داده بودند.
در رقابتهای کبدی پسران جوانان آسیا ۲۰۲۵، تیمهای ایران، هند، پاکستان، بنگلادش، بحرین، سریلانکا و تایلند حضور داشتند.