خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نایب قهرمانی کبدی پسران ایران در بحرین

نایب قهرمانی کبدی پسران ایران در بحرین
کد خبر : 1704208
لینک کوتاه کپی شد.

تیم ملی کبدی پسران ایران در فینال بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین مغلوب هند شد و به نایب قهرمانی رسید.

به گزارش ایلنا، در پنجمین روز از بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵، امروز (پنجشنبه ۱ آبان ماه) تیم ملی کبدی پسران کشورمان در دیدار فینال به مصاف هند رفت و در نهایت با نتیجه نزدیک ۳۵ بر ۳۱ شکست خورد و به مقام نایب قهرمانی بسنده کرد.

ملی‌پوشان کشورمان در نخستین دیدار با نتیجه ۷۲ بر ۲۹ مقابل تایلند به برتری رسیدند، اما در بازی دوم با نتیجه ۴۸ بر ۵۵ مغلوب بنگلادش شدند.

شاگردان موسوی در سومین دیدار با نتیجه قاطع ۷۴ بر ۲۳ از سد پاکستان گذشتند و سپس بحرین میزبان را با نتیجه سنگین ۹۲ بر ۱۷ شکست دادند.

پسران کبدی‌کار کشورمان در دیدار ماقبل فینال با نتیجه ۹۲ بر ۲۳ سریلانکا را نیز شکست داده بودند.

در رقابت‌های کبدی پسران جوانان آسیا ۲۰۲۵، تیم‌های ایران، هند، پاکستان، بنگلادش، بحرین، سریلانکا و تایلند حضور داشتند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ