تقدیر از سالار آقاپور، بهترین بازیکن فوتسال آسیا

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران، کارگاه تبیینی «ورزش و ارتقای کیفیت زندگی» با دو محور «تاب‌آوری شهری از طریق ورزش» و «بازآفرینی فضاهای عمومی با رویکرد فعالیت بدنی» در محل آکادمی ورزش شهروندی برگزار شد.

این نشست با حضور حسین اوجاقی، مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران، و جمعی از مدیران و کارشناسان ورزش مناطق ۲۲گانه، پیشکسوتان ورزشی، مسئولان کمیته‌های همگانی فدراسیون‌های ورزشی و رؤسای هیئت‌های ورزشی استان تهران همراه بود.

همچنین زهرا شمس‌احسان، رئیس کمیته ورزش شورای اسلامی شهر تهران، سارا کشگر، استاد تمام مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی، و مجدالدین مستعان روانشناس ورزشی تیم‌های ملی کمیته ملی المپیک، درباره نقش ورزش در ارتقای کیفیت زندگی و تقویت تاب‌آوری شهری سخنرانی کردند.

افزایش زیرساخت های ورزشی با هدف توسعه ورزش شهروندی

اوجاقی در این نشست به ارائه عملکردی کوتاه از اقدامات سازمان متبوع خود در حوزه ورزش همگانی اشاره کرد و اظهار داشت: هدف و رسالت ما ایجاد نشاط اجتماعی، هویت‌بخشی به محلات و تحکیم بنیان خانواده از مسیر ورزش است و در این مسیر ناگزیر به افزایش زیرساخت‌های ورزشی با تعرفه پایین و کیفیت بالا هستیم و تا کنون ده ها مجموعه با توجه به همین سیاست، اورهال و بازگشایی شده اند؛ به‌گونه‌ای که بتوانند با بهترین اماکن ورزشی بخش خصوصی رقابت کنند.

وی در ادامه نیز به تدابیر جدید سازمان ورزش درباره برگزاری چهارمین دوره مسابقات قهرمان شهر با تمرکز بر دسترسی آسان مردم برای حضور در این رویداد فراگیر ورزشی پرداخت و افزود: امسال از طریق برگزاری مسابقات در اماکن پرتردد نظیر میادین اصلی شهر، مترو و … سطح دسترسی و مشارکت مردم را افزایش داده ایم که بی تردید یکی از دستاوردهای آن، استعداد یابی از دل محلات است.

مدیریت شهری دغدغه مند توسعه ورزش شهروندی

در ادامه، شمس احسان نیز به دغدغه مدیریت شهری مبنی بر گسترش ورزش همگانی در پایتخت اشاره کرد و افزود: حمایت های همه جانبه و بی دریغ مدیریت شهری از ورزش همگانی و شهروندی در شهر تهران، نتایج بسیار مطلوبی داشته است که اورهال کردن(بازآمدسازی) مجموعه های ورزشی از آن جمله است.

رئیس کمیته ورزش شورای اسلامی شهر تهران یادآور شد: حمایت از ورزش محلات، یکی از ارکان دستیابی به توسعه پایدار شهری است و موجب گسترش سلامت، نشاط عمومی و ایجاد هنجارهای اجتماعی می شود اذا همواره مورد توجه مدیریت شهری و شورای شهر بوده است.

تقدیر از بهترین بازیکن سال فوتسال آسیا

در بخشی دیگر از این برنامه نیز از سالار آقاپور به پاس کسب عنوان «بهترین بازیکن فوتسال آسیا» تقدیر و تجلیل شد.

گفتنی است در کارگاه یادشده، مدعوینی از وزارت ورزش و جوانان و اداره‌کل تربیت‌بدنی استان تهران نیز حضور داشتند.

