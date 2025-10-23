ماجرای دلخوری قهرمانان شطرنج از معاون وزیر ورزش؛ فامیل بازی در فدراسیون!
حساسیت نهادهای نظارتی روی حمایت احتمالی معاون وزیر ورزش از رییس فدراسیون شطرنج که البته شادی پریدر مدعی اش شده، در حال افزایش است.
به گزارش ایلنا، شرایط در فدراسیون شطرنج به هیچ وجه مناسب و مساعد نیست و گزارشهای متعددی علیه شادی پریدر به حراست وزارت ورزش رسیده است.
وزیر ورزش و معاون ورزش قهرمانی به دلیل سرپیچی پریدر از دستور وزیر که تاکید کرده بود روسای فدراسیونها حق ندارند اعضای خانواده خود را به کار بگیرند، از رییس فدراسیون شطرنج بابت انتخاب خواهرش به عنوان مشاور عالی شاکی هستند.
نامه و طومار قهرمانان شطرنج علیه رییس فدراسیون که تعداد امضاهایش از 400 عبور کرده، به دست حراست وزارت ورزش رسیده و نامه ناپدید شدن 300 ساعت اهدایی فیده هم در نهادهای نظارتی، سازمان بازرسی و حراست وزارت ورزش و جوانان در حال بررسی است اما نزدیکان رییس فدراسیون شطرنج می گویند شادی پریدر خیالش راحت است که فریبا محمدیان معاون وزیر ورزش در امور توسعه ورزش بانوان از او حمایت می کند.
قهرمانان شطرنج و اهالی خانواده این رشته ورزشی هم درست به همین دلیل از فریبا محمدیان دلخوری دارند. آنها با تعجب میپرسند وقتی تخلفات شادی پریدر آشکار است چرا معاون وزیر از او حمایت میکند؟
البته اولین بار این حمایت را خود شادی پریدر لو داد که یک شب در اوج عصبانیت استوری پر از ایراد نگارشی منتشر کرد و نوشت: «تنها به لطف وزیر و خانم محمدیان تا امروز سرپا ماندهام!»
در واقع شادی پریدر، با این استوری توپ را در زمین فریبا محمدیان انداخت و حالا نهادهای نظارتی هم حساس شدهاند که چرا معاون ورزش بانوان وزارتخانه از رییس فدراسیون شطرنج به رغم تخلفهای اداری و گزارشهای متعدد و مهمتر از همه نارضایتی شدید قهرمانان شطرنج حمایت میکند و چه رازی در این حمایت نهفته است؟