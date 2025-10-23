خبرگزاری کار ایران
کورتوا: نیازی نیست بازی‌های لالیگا را جای دیگری برگزار کنند
تیبو کورتوا، دروازه‌بان رئال مادرید، پس از پیروزی تیمش مقابل یوونتوس در لیگ قهرمانان، از عملکردش، دیدار پیش‌رو با بارسلونا و تصمیم لالیگا برای لغو دیدار در میامی صحبت کرد.

به گزارش ایلنا، تیبو کورتوا که یکی از ستارگان دیدار رئال مادرید برابر یوونتوس بود، پس از پایان مسابقه در میکس‌زون پاسخگوی خبرنگاران شد. سنگربان بلژیکی در این گفت‌وگو ضمن تمجید از عملکرد تیم و مربی، درباره صحنه نجات‌بخش مقابل ولاهوویچ، لغو بازی جنجالی میامی و همچنین ال‌کلاسیکوی پیش‌رو صحبت کرد.

کورتوا درباره عملکردش گفت:«خوشحالم که توانستم دوباره خوب کار کنم، به تیم کمک کنم و در نهایت به پیروزی برسیم. این مهم‌ترین چیز است. بازی سختی بود، اما تمرکز ما در نیمه دوم باعث شد کنترل اوضاع را به دست بگیریم.»

او درباره نحوه واکنش تیم به تغییرات تاکتیکی ژاوی آلونسو افزود:«مربی از ما خواست بازی را بیشتر به جناحین ببریم، چون نفوذ از عمق دشوار شده بود. وقتی توپ را سریع‌تر چرخاندیم، موقعیت‌ها ایجاد شد و در نهایت به گل رسیدیم. حتی می‌توانستیم گل دوم را هم بزنیم تا خیالمان راحت‌تر شود.»

در مورد مهار دیدنی خود مقابل ولاهوویچ، سنگربان بلژیکی گفت:«خیلی خوشحالم که بازی سیصدمم برای رئال مادرید را با کلین‌شیت جشن گرفتم. ولاهوویچ و میلیتائو سرعت بالایی دارند و من عقب‌تر می‌مانم تا فضا را ببندم. در آن صحنه با باز کردن دستان و پاهایم زاویه را گرفتم و واکنش خوبی نشان دادم. آن مهار در لحظه‌ای حساس به کمک تیم آمد.»

کورتوا سپس به تصمیم لالیگا برای لغو دیدار بارسلونا و ویارئال در آمریکا واکنش نشان داد و گفت:«از این تصمیم راضی‌ام، چون برگزاری چنین بازی‌هایی بدون شفافیت هیچ معنایی ندارد. مسابقات باید در خانه تیم‌ها برگزار شود. اگر روزی قرار است چنین کاری انجام شود، باید با رأی و موافقت همه باشگاه‌ها باشد.به‌نظرم، اگر لیگ اسپانیا و برند آن به‌اندازه‌ای قوی هستند که خود را بهترین لیگ دنیا می‌دانیم، نیازی نیست برای نمایش به کشورهای دیگر برویم. باید استادیوم‌هایمان را پر کنیم و زیرساخت‌ها را بهبود بدهیم.

فرپلی مالی ایده خوبی است، اما باعث شده بسیاری از باشگاه‌ها برای ثبت بازیکنانشان دست به کارهای غیرعادی بزنند. این شرایط طبیعی نیست و باید اصلاح شود. فصل آماده‌سازی برای همین است، نه برای عبور از بحران‌های ثبت قرارداد.»

کورتوا در ادامه درباره شانس‌های یوونتوس در بازی گفت:«در فوتبال هیچ‌چیز قطعی نیست. یوونتوس با بازی مالکانه‌اش خطرناک بود، اما ما در ادامه بهتر شدیم و کار را تمام کردیم. در بازی‌های لیگ قهرمانان باید تا لحظه آخر بجنگی، هیچ تیمی را نمی‌توان با سه گل اختلاف و بدون شوت روی دروازه شکست داد.»

در پاسخ به این سؤال که ژابی آلونسو چه انتظاری از او دارد، توضیح داد:«می‌خواهد دروازه‌بان فعالی باشم، بالاتر بازی کنم و در زمان مالکیت توپ به تیم کمک کنم. تفاوت زیادی با سبک کار آنچلوتی وجود ندارد، فقط اندکی تهاجمی‌تر است.»

در پایان، درباره وضعیت تیم پیش از ال‌کلاسیکو گفت:«در هر مسابقه باید مستحکم بود، چون اگر گل نخوری، بردن آسان‌تر می‌شود. مقابل بارسلونا همیشه بازی‌ها هجومی و پرهیجان است. مسابقه سختی در پیش داریم و باید از حالا آماده آن شویم.»

