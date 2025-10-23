دردسر تازه برای لیورپول: مصدومیت ایساک و فریمپونگ

به گزارش ایلنا، تیم لیورپول در هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا موفق شد با نتیجه قاطع ۵ بر یک میزبان خود آینتراخت فرانکفورت را در ورزشگاه «دویچه بانک پارک» شکست دهد و به ناکامی‌های اخیر پایان دهد، اما در عین حال دو ستاره تازه‌وارد خود را به دلیل مصدومیت از دست داد.

جرمی فریمپونگ تنها ۱۹ دقیقه پس از آغاز بازی دچار آسیب همسترینگ شد و جای خود را به کانر بردلی داد. مدافع هلندی هنگام دویدن در جناح راست احساس درد کرد، تلاش داشت به بازی ادامه دهد اما در نهایت از زمین بیرون رفت. این دومین بار در فصل جاری است که او از ناحیه همسترینگ آسیب می‌بیند و طبق گفته آرنه اشلوت، باید چند هفته‌ای دور از میادین باشد.

در پایان نیمه نخست نیز خبر ناخوشایند دیگری برای لیورپول رقم خورد؛ الکساندر ایساک، مهاجم رکوردشکن تابستانی، با احساس درد در ناحیه کشاله ران نتوانست در نیمه دوم به میدان برود.

آرنه اشلوت پس از بازی در گفت‌وگو با شبکه TNT Sports توضیح داد:«متأسفانه ایساک هنوز برای ما گل نزده، اما مجبور شدیم در بین دو نیمه او را تعویض کنیم چون در کشاله رانش احساس ناراحتی داشت. پیدا کردن تعادل برای بازیکنی که سه ماه مصدوم بوده، واقعاً دشوار است. اگر او را کم بازی دهی، می‌گویند چرا بیشتر استفاده نمی‌کنی؛ اگر هم فشار بیاوری، مصدوم می‌شود. این دومین بازی‌اش در عرض سه روز بود و امیدوارم وضعیتش جدی نباشد.»

در جریان مسابقه، لیورپول ابتدا با گل راسموس کریستنسن از حریف عقب افتاد، اما خیلی زود واکنش نشان داد. هوگو اکیتیکه در دقیقه ۳۵ گل تساوی را وارد دروازه تیم سابقش کرد و سپس دو ضربه سر پیاپی از ویرژیل فن‌دایک و ابراهیما کوناته نتیجه را ۳ بر یک کرد.

در نیمه دوم نیز نمایش هجومی قرمزها ادامه داشت. فلوریان ویرتز که از بهترین بازیکنان زمین بود، دو پاس گل به نام خود ثبت کرد؛ ابتدا برای کودی گاکپو در دقیقه ۶۶ و سپس برای دومنیک سوبوسلای که با شوتی تماشایی از راه دور گل پنجم را به ثمر رساند.

