ساپینتو: استقلال حالا همان تیمی است که دلم میخواست
سرمربی پرتغالی استقلال پس از پیروزی برابر الوحدات اردن از نمایش تیمش ابراز رضایت کرد و گفت آبیپوشان در مسیر درست قرار گرفتهاند و حتی میتوانستند با اختلاف بیشتری پیروز شوند.
به گزارش ایلنا، ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال، بعد از برتری ۲ بر صفر تیمش مقابل الوحدات اردن در لیگ قهرمانان آسیا در نشست خبری حاضر شد و درباره عملکرد شاگردانش توضیح داد.
او در ابتدای صحبتهایش اظهار داشت:«نمایش فوقالعادهای از تیمم دیدم. در نیمه اول با تمرکز بالا و نظم تاکتیکی کامل بازی کردیم، چه در زمان مالکیت توپ و چه در لحظاتی که باید دفاع میکردیم. در نیمه دوم سعی داشتیم بازی را کنترل کنیم و با اضافه کردن گلهای بیشتر نتیجه را قطعیتر کنیم. فرصت داشتیم حداقل سه یا چهار گل دیگر بزنیم، اما اخراج کوشکی باعث شد در ادامه محتاطتر عمل کنیم. با این حال از عملکرد بازیکنانم راضیام؛ استقلال حالا همان تیمی شده که مد نظرم بود.»
ساپینتو در پاسخ به پرسشی درباره نیمکتنشینی رامین رضاییان و حضور صالح حردانی در ترکیب اصلی گفت:«در این باره با صالح صحبت کردم، او گفت شرایط خوبی دارد و آماده بازی است. وقتی بازیکنی را در پست دفاع از دست میدهیم، ترجیح میدهم ترکیب خط دفاعی را تا حد امکان حفظ کنم، مگر در صورت مصدومیت. اگر احساس کنم بازیکنی از آمادگی دور شده، بدون تردید تغییر ایجاد میکنم.»
سرمربی استقلال همچنین از عملکرد بازیکنان جوان تیمش از جمله امیر رزاقینیا تمجید کرد:«چند بازیکن جوان و مستعد داریم که با انگیزه بالا کار میکنند. رزاقینیا بازیکن باهوشی است که هم در پست ۶ و هم ۸ به خوبی وظایفش را انجام میدهد. او نیاز دارد تجربه بیشتری کسب کند، اما عملکردش در این دیدار بسیار رضایتبخش بود.»
او درباره اتحاد در رختکن استقلال نیز گفت:«نکته مثبت تیم ما همین روحیه گروهی است. حتی بازیکنانی که بازی نمیکنند به همتیمیهایشان احترام میگذارند. طبیعی است که برخی از نیمکتنشینی ناراحت شوند، اما هیچکس از چارچوب تیمی خارج نمیشود. ما یک خانواده هستیم و همه برای هدف مشترک تلاش میکنیم.»
ساپینتو در پایان با اشاره به بازیهای آینده استقلال در لیگ قهرمانان افزود:«تیمهای قدرتمندی در این رقابتها حضور دارند. الوصل و النصر از مدعیان جدی هستند و بازیهای سختی در پیش داریم. با این حال، به تیمم ایمان دارم. باید تمرکزمان را حفظ کنیم و از حالا برای بازی بعدی آماده شویم. این برد فقط یک قدم بود، نه پایان مسیر.»