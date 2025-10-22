الحدادی: استقلال حالا روی نوار هماهنگی قرار دارد
ستاره مراکشی استقلال پس از درخشش مقابل الوحدات اردن و کسب عنوان بهترین بازیکن زمین، از هماهنگی تیم و بازگشت آبیها به مسیر موفقیت سخن گفت.
به گزارش ایلنا، منیر الحدادی، بازیکن باتجربه استقلال که در پیروزی ۲ بر صفر تیمش مقابل الوحدات اردن نقش کلیدی داشت، پس از پایان مسابقه در کنار ریکاردو ساپینتو در نشست خبری حاضر شد و درباره عملکرد تیمش و شرایط فعلی استقلال صحبت کرد.
او در ابتدای صحبتهایش اظهار داشت:«از این پیروزی خیلی خوشحالم. نمایش خوبی داشتیم و در هر دو فاز دفاعی و هجومی منسجم بودیم. بازیکنان دقیقاً همان چیزهایی را که در تمرینات کار کرده بودیم، در زمین پیاده کردند و نتیجه آن را هم گرفتیم. امیدوارم این روند ادامه پیدا کند.»
الحدادی در ادامه به روند پیشرفت استقلال طی هفتههای گذشته اشاره کرد و گفت:«وقتی به ایران آمدم، همه چیز برایم جدید بود و زمان میخواست تا با شرایط آشنا شوم. حالا شناخت کافی از تیم، بازیکنان و فضای فوتبال ایران دارم. در هفتههای گذشته نتایج دلخواه را نگرفته بودیم، اما ایمان داشتیم که اوضاع بهتر میشود. حالا هماهنگی در تیم ایجاد شده و همه برای موفقیت استقلال متحد هستیم.»
مهاجم سابق بارسلونا در بخش دیگری از صحبتهایش به تفاوت سطح مسابقات آسیایی و اروپایی پرداخت و گفت:«طبیعتاً لیگ قهرمانان اروپا سطح بسیار بالاتری دارد. آنجا بهترین بازیکنان دنیا حضور دارند و من خوششانس بودم که کنار فوتبالیستهایی مثل لیونل مسی بازی کردم. با این حال، رقابتهای آسیایی هم جذابیت خاص خودش را دارد و کیفیت در حال رشد است. خوشحالم که اینجا هستم و تلاش میکنم قدم به قدم پیش برویم تا به هدف بزرگمان یعنی صعود از گروه برسیم.»
الحدادی در پایان تأکید کرد که استقلال پس از این پیروزی روحیه بالایی دارد و بازیکنان مصمماند با تداوم این روند، مسیر صعود به مرحله حذفی لیگ قهرمانان را هموار کنند.