خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

الحدادی: استقلال حالا روی نوار هماهنگی قرار دارد

الحدادی: استقلال حالا روی نوار هماهنگی قرار دارد
کد خبر : 1703911
لینک کوتاه کپی شد.

ستاره مراکشی استقلال پس از درخشش مقابل الوحدات اردن و کسب عنوان بهترین بازیکن زمین، از هماهنگی تیم و بازگشت آبی‌ها به مسیر موفقیت سخن گفت.

به گزارش ایلنا، منیر الحدادی، بازیکن باتجربه استقلال که در پیروزی ۲ بر صفر تیمش مقابل الوحدات اردن نقش کلیدی داشت، پس از پایان مسابقه در کنار ریکاردو ساپینتو در نشست خبری حاضر شد و درباره عملکرد تیمش و شرایط فعلی استقلال صحبت کرد.

او در ابتدای صحبت‌هایش اظهار داشت:«از این پیروزی خیلی خوشحالم. نمایش خوبی داشتیم و در هر دو فاز دفاعی و هجومی منسجم بودیم. بازیکنان دقیقاً همان چیزهایی را که در تمرینات کار کرده بودیم، در زمین پیاده کردند و نتیجه آن را هم گرفتیم. امیدوارم این روند ادامه پیدا کند.»

الحدادی در ادامه به روند پیشرفت استقلال طی هفته‌های گذشته اشاره کرد و گفت:«وقتی به ایران آمدم، همه چیز برایم جدید بود و زمان می‌خواست تا با شرایط آشنا شوم. حالا شناخت کافی از تیم، بازیکنان و فضای فوتبال ایران دارم. در هفته‌های گذشته نتایج دلخواه را نگرفته بودیم، اما ایمان داشتیم که اوضاع بهتر می‌شود. حالا هماهنگی در تیم ایجاد شده و همه برای موفقیت استقلال متحد هستیم.»

مهاجم سابق بارسلونا در بخش دیگری از صحبت‌هایش به تفاوت سطح مسابقات آسیایی و اروپایی پرداخت و گفت:«طبیعتاً لیگ قهرمانان اروپا سطح بسیار بالاتری دارد. آنجا بهترین بازیکنان دنیا حضور دارند و من خوش‌شانس بودم که کنار فوتبالیست‌هایی مثل لیونل مسی بازی کردم. با این حال، رقابت‌های آسیایی هم جذابیت خاص خودش را دارد و کیفیت در حال رشد است. خوشحالم که اینجا هستم و تلاش می‌کنم قدم به قدم پیش برویم تا به هدف بزرگمان یعنی صعود از گروه برسیم.»

الحدادی در پایان تأکید کرد که استقلال پس از این پیروزی روحیه بالایی دارد و بازیکنان مصمم‌اند با تداوم این روند، مسیر صعود به مرحله حذفی لیگ قهرمانان را هموار کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ