خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اخراج کوشکی، چالش استقلال در بازی برگشت با الوحدات

اخراج کوشکی، چالش استقلال در بازی برگشت با الوحدات
کد خبر : 1703909
لینک کوتاه کپی شد.

بازیکن استقلال با کارت قرمز تیمش را ۱۰ نفره کرد و دیدار برگشت مقابل الوحدات را از دست داد.

به گزارش ایلنا، علیرضا کوشکی در جریان دیدار استقلال مقابل الوحدات اردن، با یک حرکت غیر ضروری کارت قرمز دریافت کرد و تیمش را ۱۰ نفره کرد. این اتفاق باعث شد که او دیدار برگشت مقابل الوحدات را نیز از دست بدهد و چالش تازه‌ای برای ریکاردو ساپینتو ایجاد شود.

این کارت قرمز در حالی رخ داد که استقلال با دو گل برتری و یک بازیکن بیشتر در زمین حضور داشت و فرصت داشت اختلاف را بیشتر کند. کوشکی در گوشه زمین برای تصاحب توپ با مدافع حریف درگیر شد و عصبانیتش باعث شد ضربه‌ای به گردن مدافع الوحدات وارد کند. داور بدون تعلل کارت قرمز را نشان داد.

این اولین بار نبود که مهاجم استقلال واکنش تندی به بازیکنان حریف نشان می‌داد. پیش از این نیز در جریان بازی، کشیده شدن پیراهنش توسط مدافع راست الوحدات باعث عصبانیت او شده بود و این حرکت در دقیقه ۶۵ منجر به اخراج شد.

اکنون ساپینتو باید برای بازی برگشت، جایگزینی مناسب برای کوشکی پیدا کند تا خلأ حضور او در ترکیب اصلی استقلال جبران شود و تیم بتواند در مسابقه برگشت با قدرت ظاهر شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ