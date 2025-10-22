اخراج کوشکی، چالش استقلال در بازی برگشت با الوحدات

به گزارش ایلنا، علیرضا کوشکی در جریان دیدار استقلال مقابل الوحدات اردن، با یک حرکت غیر ضروری کارت قرمز دریافت کرد و تیمش را ۱۰ نفره کرد. این اتفاق باعث شد که او دیدار برگشت مقابل الوحدات را نیز از دست بدهد و چالش تازه‌ای برای ریکاردو ساپینتو ایجاد شود.

این کارت قرمز در حالی رخ داد که استقلال با دو گل برتری و یک بازیکن بیشتر در زمین حضور داشت و فرصت داشت اختلاف را بیشتر کند. کوشکی در گوشه زمین برای تصاحب توپ با مدافع حریف درگیر شد و عصبانیتش باعث شد ضربه‌ای به گردن مدافع الوحدات وارد کند. داور بدون تعلل کارت قرمز را نشان داد.

این اولین بار نبود که مهاجم استقلال واکنش تندی به بازیکنان حریف نشان می‌داد. پیش از این نیز در جریان بازی، کشیده شدن پیراهنش توسط مدافع راست الوحدات باعث عصبانیت او شده بود و این حرکت در دقیقه ۶۵ منجر به اخراج شد.

اکنون ساپینتو باید برای بازی برگشت، جایگزینی مناسب برای کوشکی پیدا کند تا خلأ حضور او در ترکیب اصلی استقلال جبران شود و تیم بتواند در مسابقه برگشت با قدرت ظاهر شود.

انتهای پیام/