استقلال شایسته برد بود، ما در حال بازسازی تیم هستیم

به گزارش ایلنا، جمال محمود، سرمربی تیم الوحدات اردن، پس از پایان دیدار تیمش مقابل استقلال در نشست خبری حاضر شد و به تشریح عملکرد تیمش و شرایط بازی پرداخت.

او با تأکید بر برتری استقلال گفت: «استقلال تیم خوبی است و بازیکنان ممتازی دارد. ما سزاوار شکست بودیم. بازیکنان ما تحت فشار قرار گرفتند و تیم عقب کشیده بود. استقلال به خوبی بازی کرد و عملکرد تیم ما ترس و اضطراب را در بازیکنان ایجاد کرد. تبریک می‌گویم به استقلال بابت این برد شایسته.»

سرمربی تیم اردنی درباره مشکلات داخلی تیم خود افزود: «تیم ما واقعاً با مشکلات زیادی روبه‌رو بود. باید آرام آرام و با برنامه کار کنیم. تیمی که تحویل گرفتم در شرایط مناسبی نبود و نیاز به بازسازی دارد. این وضعیت حق تیم الوحدات نیست و ما برای آینده برنامه داریم، اما در حال حاضر با مشکلاتی روبه‌رو هستیم که باید رفع شوند.»

محمود همچنین به برنامه‌های خود برای بهبود وضعیت تیم اشاره کرد: «من نیامده‌ام تا تیم قبلی را صرفاً مدیریت کنم یا به گذشته کاری داشته باشم. هدفم این است که تیم را از شرایط فعلی خارج کرده و به جایگاه واقعی و شایسته‌اش برسانم. آمده‌ام تا روند بازسازی را آغاز کنم و تیم را برای آینده آماده کنم.»

او در پایان گفت: «تلاش می‌کنم با برنامه‌ریزی و آماده‌سازی، تیم را تقویت کرده و بازیکنان را به سطح مطلوب برسانم. مرحله بازسازی آغاز شده و هدف ما رسیدن به بهترین شرایط فنی، تاکتیکی و روحی برای تیم است تا در مسابقات آینده عملکرد قابل قبولی داشته باشیم.»

