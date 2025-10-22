خبرگزاری کار ایران
استقلال شایسته برد بود، ما در حال بازسازی تیم هستیم

جمال محمود پس از شکست تیمش مقابل استقلال، کیفیت بالای آبی‌پوشان را ستود و از برنامه‌های خود برای بازسازی تیم خبر داد.

به گزارش ایلنا، جمال محمود، سرمربی تیم الوحدات اردن، پس از پایان دیدار تیمش مقابل استقلال در نشست خبری حاضر شد و به تشریح عملکرد تیمش و شرایط بازی پرداخت.

او با تأکید بر برتری استقلال گفت: «استقلال تیم خوبی است و بازیکنان ممتازی دارد. ما سزاوار شکست بودیم. بازیکنان ما تحت فشار قرار گرفتند و تیم عقب کشیده بود. استقلال به خوبی بازی کرد و عملکرد تیم ما ترس و اضطراب را در بازیکنان ایجاد کرد. تبریک می‌گویم به استقلال بابت این برد شایسته.»

سرمربی تیم اردنی درباره مشکلات داخلی تیم خود افزود: «تیم ما واقعاً با مشکلات زیادی روبه‌رو بود. باید آرام آرام و با برنامه کار کنیم. تیمی که تحویل گرفتم در شرایط مناسبی نبود و نیاز به بازسازی دارد. این وضعیت حق تیم الوحدات نیست و ما برای آینده برنامه داریم، اما در حال حاضر با مشکلاتی روبه‌رو هستیم که باید رفع شوند.»

محمود همچنین به برنامه‌های خود برای بهبود وضعیت تیم اشاره کرد: «من نیامده‌ام تا تیم قبلی را صرفاً مدیریت کنم یا به گذشته کاری داشته باشم. هدفم این است که تیم را از شرایط فعلی خارج کرده و به جایگاه واقعی و شایسته‌اش برسانم. آمده‌ام تا روند بازسازی را آغاز کنم و تیم را برای آینده آماده کنم.»

او در پایان گفت: «تلاش می‌کنم با برنامه‌ریزی و آماده‌سازی، تیم را تقویت کرده و بازیکنان را به سطح مطلوب برسانم. مرحله بازسازی آغاز شده و هدف ما رسیدن به بهترین شرایط فنی، تاکتیکی و روحی برای تیم است تا در مسابقات آینده عملکرد قابل قبولی داشته باشیم.»

