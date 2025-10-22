خبرگزاری کار ایران
صالح حردانی:

پیروزی مقابل الوحدات را به هواداران تقدیم می‌کنیم

کاپیتان استقلال پس از برتری ۲ بر صفر تیمش مقابل الوحدات اردن، نقش حمایت هواداران را کلیدی دانست.

به گزارش ایلنا، صالح حردانی، کاپیتان تیم فوتبال استقلال، پس از برتری ۲ بر صفر آبی‌پوشان مقابل الوحدات اردن در لیگ قهرمانان آسیا، از حمایت هواداران و تلاش بازیکنان صحبت کرد.

او در این باره گفت: «همان‌طور که می‌دانید، بازی خیلی سختی داشتیم. الوحدات تیم خوبی بود اما بچه‌ها همه پشت هم و کنار هم بودند. با حمایت هواداران‌مان توانستیم سه امتیاز را بگیریم و این پیروزی را به هواداران عزیز استقلال تقدیم کنیم. مسیر سختی پیش‌رو داریم و امیدوارم بتوانیم بهترین عملکردمان را در آسیا نشان دهیم.»

حردانی همچنین درباره شانس استقلال برای صعود از گروه تاکید کرد: «خب ما استقلال هستیم، تیم بزرگی داریم و بازیکنان باکیفیتی در اختیار داریم. قطعاً تمام تلاش‌مان را می‌کنیم تا از گروه صعود کنیم.»

