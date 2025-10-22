رونمایی از ترکیب دو تیم رئال مادرید و یوونتوس

به گزارش ایلنا، درچارچوب مسابقات هفته سوم از رقابت های لیگ قهرمانان اروپا از ساعت 22:30 امشب تیم های رئال مادرید و یوونتوس با هم مصاف می دهند.

ترکیب رئال مادرید برای این مسابقه را مشاهده می کنید:

کورتوا | والورده، آسنسیو، میلیتائو، کارراس | شوامنی، بلینگام | وینیسیوس، گولر، دیاز | امباپه

ترکیب یوونتوس برای این مسابقه را مشاهده می کنید:

دی گرگوریو | گاتی، روگانی، کلی | کامبیاسو، مک کنی، تورام، کالولو | کوپماینرس، ییلدیز | ولاهوویچ

