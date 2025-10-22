استقلال ۲-۰ الوحدات: طلسم آسیایی ساپینتو شکست

به گزارش ایلنا، دیدار تیم‌های استقلال و الوحدات اردن در چارچوب هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۶ با برتری ۲ بر صفر نماینده ایران به پایان رسید. آبی‌پوشان از همان ابتدای بازی کنترل توپ و جریان مسابقه را در دست گرفتند و حریف نتوانست موقعیت جدی روی دروازه ایجاد کند.

نیمه اول:

استقلال از همان دقایق ابتدایی با تسلط کامل بازی را در اختیار گرفت. اولین فرصت جدی را سعید سحرخیزان ایجاد کرد اما شوت او توسط دروازه‌بان حریف دفع شد. یک دقیقه بعد، یاسر آسانی شوتی روانه دروازه کرد که باز هم متوقف شد، اما توپ مقابل سحرخیزان قرار گرفت و او با پاس در عرض، منیر الحدادی را در موقعیت گل قرار داد تا اولین گل بازی به نام استقلال ثبت شود.

در ادامه، علیرضا کوشکی با شوتی از پشت محوطه جریمه قصد باز کردن دروازه حریف را داشت که واکنش عالی دروازه‌بان مانع از گلزنی شد. در دقیقه ۲۶، مهران احمدی با شوتی که پس از دفع ناقص دروازه‌بان به تیرک برخورد کرد، با بدشانسی مواجه شد و فرصت گل دوم را از دست داد. این دومین تیرک آبی‌ها پس از بازی با استقلال خوزستان بود و نشان‌دهنده شانس کم مهران برای گلزنی در این مسابقه بود.

در دقیقه ۴۲، ارسال کوشکی با ضربه سر امیرمحمد رزاقی‌نیا همراه شد اما توپ راهی اوت شد. در نهایت، یاسر آسانی در دقیقه ۴۴ روی پاس منیر الحدادی با شوتی مهارنشدنی گل دوم استقلال را به ثمر رساند تا نیمه اول با برتری ۲ بر صفر به پایان برسد. استقلال در این نیمه با بازی روان و مسلط توانست موقعیت‌های زیادی خلق کند و از هر گونه حمله جدی حریف جلوگیری کند.

نیمه دوم:

در نیمه دوم، استقلال سعی داشت بازی را مدیریت کند و با حفظ توپ، کنترل جریان بازی را در اختیار داشته باشد. موقعیت‌های گل نسبت به نیمه اول کاهش یافت اما بازیکنان آبی همچنان برتر بودند.

در دقیقه ۶۳، عرفات محمد از تیم الوحدات به دلیل خطای هند اخراج شد. او با دست توپ را زد و مانع از تک به تک شدن سحرخیزان شد. دو دقیقه بعد، علیرضا کوشکی نیز به دلیل برخورد با بازیکن حریف از زمین اخراج شد که این اتفاق کمی کار استقلال را سخت‌تر کرد.

اولین فرصت جدی نیمه دوم در دقیقه ۷۰ توسط سحرخیزان ایجاد شد. او با پاس دقیق یاسر آسانی در موقعیت تک به تک قرار گرفت اما ضربه‌اش توسط دروازه‌بان حریف دفع شد. در دقیقه ۷۶، ضربه سر رستم آشورماتوف از کنار دروازه به اوت رفت و در دقیقه ۸۷ شوت حسین گودرزی نیز از بالای دروازه عبور کرد. در دقایق پایانی، صالح حردانی فرصت خوبی برای گلزنی داشت اما ضربه‌اش با تکل مدافع حریف دفع شد و کرنر ارسالی نیز توسط دروازه‌بان الوحدات مهار شد.

با وجود چند فرصت از دست رفته و بدشانسی‌هایی مانند برخورد توپ مهران احمدی به تیرک، استقلال بازی روان و مسلطی ارائه داد و توانست کنترل کامل زمین را حفظ کند. نمایش تیمی این تیم در نیمه دوم نیز نشان داد که آبی‌ها برای صعود از گروه خود جدی هستند و فشار زیادی بر حریف وارد کردند.

نکات مهم:

استقلال با ایجاد موقعیت‌های متعدد و کنترل توپ، تیم برتر میدان بود.

اخراج دو بازیکن در نیمه دوم (عرفات محمد و علیرضا کوشکی) کمی کار تیم را سخت کرد اما آبی‌ها توانستند بازی را مدیریت کنند.

مهران احمدی دوبار با تیرک دروازه مواجه شد و با بدشانسی گل دوم را از دست داد، ولی عملکرد فنی و حضور فعال او در تمام نقاط زمین نشان‌دهنده اهمیتش در تیم بود.

یاسر آسانی و منیر الحدادی در گلزنی و ایجاد موقعیت نقش کلیدی داشتند.

ترکیب اولیه استقلال:

حبیب فرعباسی، صالح حردانی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، مهران احمدی، منیر الحدادی، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان

