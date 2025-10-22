بدشانسی دوباره مانع گلزنی هافبک استقلال شد

به گزارش ایلنا، در دیدار استقلال مقابل الوحدات اردن، مهران احمدی یکی از محورهای اصلی بازی در میانه میدان بود. پاس‌های دقیق و بدون اشتباه او ارتباط میان دفاع و حمله را حفظ کرده و فرصت‌های خطرناکی برای مهاجمان تیم ایجاد کرد.

در یکی از موقعیت‌های حساس، شوت احمدی به تیرک برخورد کرد و مانع از باز شدن دروازه حریف شد. او می‌توانست گل دوم تیمش را به ثمر برساند، اما با بدشانسی مواجه شد و توپ به تیرک خورد. این اتفاق باعث شد که گل دوم با کمی تأخیر توسط یاسر آسانی در دقایق پایانی به ثمر برسد.

این دومین باری است که تیرک دروازه مقابل مهران احمدی مانع گلزنی او می‌شود. در دیدار پیشین استقلال مقابل استقلال خوزستان نیز او یکی از موقعیت‌هایش به تیرک برخورد کرده بود و موفق به گلزنی نشده بود.

عملکرد فنی مهران احمدی نشان می‌دهد که او نقش کلیدی در مدیریت بازی و خلق موقعیت برای تیم دارد. دوندگی بالا و حضور فعال او در تمام نقاط زمین، باعث شده فشار بر دفاع حریف ادامه داشته باشد و استقلال بتواند جریان بازی را در کنترل خود نگه دارد.

اگرچه گل دوم به نام او ثبت نشد، اما موقعیت تیرک و حضور فنی مهران در میانه میدان اهمیت و تأثیر او در تیم را به خوبی نشان می‌دهد. استقلال امیدوار است با ادامه همین عملکرد، بتواند فرصت‌های بیشتری خلق و نتیجه را تثبیت کند.

