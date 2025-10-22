برتری یک نیمه استقلال مقابل الوحدات

به گزارش ایلنا، نیمه اول مصاف تیم استقلال و الوحدات با برتری دو بر صفر آبی‌ها به پایان رسید. استقلال در این نیمه کاملاً برتر بود و تیم الوحدات هیچ موقعیت جدی گلزنی ایجاد نکرد.

اولین موقعیت جدی بازی نصیب سعید سحرخیزان شد که شوت او توسط دروازه‌بان الوحدات دفع شد. یک دقیقه بعد، شوت یاسر آسانی نیز توسط دروازه‌بان مهار شد و توپ در ادامه مقابل سحرخیزان قرار گرفت. او با یک پاس در عرض منیر الحدادی را در موقعیت عالی گلزنی قرار داد و این بازیکن گل اول بازی را برای استقلال به ثمر رساند.

در ادامه، در دقیقه ۱۳، تلاش علیرضا کوشکی با شوتی از پشت محوطه جریمه با واکنش خوب دروازه‌بان الوحدات روبه‌رو شد و مانع از گل دوم شد. در دقیقه ۲۶، شوت مهران احمدی پس از دفع ناقص دروازه‌بان حریف به تیرک عمودی برخورد کرد و باز هم استقلال با بدشانسی مواجه شد.

در دقیقه ۴۲، ارسال کوشکی با ضربه سر امیرمحمد رزاقی‌نیا همراه شد اما توپ با بدشانسی از کنار دروازه خارج شد. در دقیقه ۴۴، یاسر آسانی روی پاس منیر الحدادی با شوتی دقیق، گل دوم استقلال را به ثمر رساند و نیمه اول با برتری دو بر صفر آبی‌ها به پایان رسید.

استقلال در این نیمه با تسلط کامل، بازی روان و مسلطی ارائه داد و در کنار خلق موقعیت‌های متعدد، اگر بدشانسی مهران احمدی در برخورد توپ به تیرک نبود، می‌توانست برتری بزرگ‌تری داشته باشد. عملکرد بازیکنان آبی‌پوش نشان داد تیم با اعتماد به نفس بالا و کنترل کامل بازی، دیدار را آغاز کرده است و هواداران از دیدن فوتبال مسلط و هماهنگ تیم راضی بودند.

انتهای پیام/