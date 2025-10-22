ترکیب استقلال برابر الوحدات مشخص شد

به گزارش ایلنا، استقلال در شرایطی به مصاف الوحدات اردن می‌رود که ترکیب این تیم هیچ تغییری نسبت به دیدار قبلی در لیگ برتر که با پیروزی ۱–۰ همراه بود، نداشته است. ساپینتو با اعتماد دوباره به ترکیب برنده هفته گذشته، به دنبال تثبیت شرایط تیم و کسب سه امتیاز مهم در خانه است.

در حالی‌ که بسیاری انتظار داشتند عارف آقاسی در این دیدار از ابتدا در ترکیب اصلی قرار بگیرد، مدافع ملی‌پوش استقلال همچنان روی نیمکت حضور دارد و زوج خط دفاعی مانند بازی گذشته از رستم آشورماتوف و سامان فلاح تشکیل شده است.

ترکیب استقلال:

حبیب فرعباسی، صالح حردانی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، مهران احمدی، منیر الحدادی، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان.

دیدار استقلال و الوحدات اردن از ساعت ۱۹:۳۰ به وقت ایران برگزار می‌شود و آبی‌پوشان امیدوارند با تکرار نمایش منسجم هفته گذشته، با کسب سه امتیاز مسیر صعودشان را هموار کنند.

