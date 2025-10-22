ضربه چرخشی به سر در تکواندو ۶ امتیازی میشود
فدراسیون جهانی تکواندو در آستانه اعمال قوانین جدیدی قرار دارد که از سال ۲۰۲۶ اجرایی خواهند شد و بر اساس آن، بازیکنان با ضربه چرخشی به سر میتوانند حداکثر ۶ امتیاز کسب کنند.
به گزارش ایلنا، فدراسیون جهانی تکواندو قصد دارد در مجمع عمومی آینده خود، قوانین مسابقات را اصلاح کند و تغییرات از ابتدای سال ۲۰۲۶ به اجرا درآید. مهمترین تغییر، سادهسازی سیستم امتیازدهی و افزایش امتیاز ضربات چرخشی به سر است.
بر اساس قوانین فعلی، ضربه با مشت یک امتیاز، ضربه پا به بدن دو امتیاز و ضربه به سر سه امتیاز دارد و ضربات چرخشی دو امتیاز اضافی میگیرند. به این ترتیب، حمله چرخشی به سر پنج امتیاز داشت.
در قوانین جدید، ضربه به سر و صورت سه امتیاز خواهد داشت و در صورت چرخشی بودن، امتیاز آن دو برابر میشود؛ یعنی بازیکن میتواند با یک ضربه چرخشی به سر، ۶ امتیاز کسب کند. هدف از این تغییرات، آسانتر شدن درک سیستم امتیازدهی برای تماشاگران و افزایش هیجان بازی تا پایان مسابقه اعلام شده است.
همچنین، قوانین جدید نحوه درخواست بررسی ویدئویی توسط مربیان را محدود میکند. طبق تغییرات، بررسی ویدئویی برای ضربات سر تنها در صورتی امکانپذیر است که داور شمارش امتیاز را آغاز کرده باشد و ضربه با علائم واضحی مانند تلو تلو خوردن، برخورد شدید یا زمین خوردن همراه باشد. مربیان برای سایر موارد مانند مشکلات فنی یا تأخیر در زمان میتوانند درخواست بررسی ویدئویی دهند.
در کنار این تغییرات، احتمال اصلاح اوزان جهانی و المپیکی نیز وجود دارد تا مسابقات منطبق با استانداردهای جدید برگزار شود.