بهتاش فریبا:
استقلال برای رسیدن به آرامش به برد امروز نیازمند است
پیشکسوت استقلال، معتقد است پیروزی مقابل الوحدات اردن نه تنها تیم را در مسیر صعود قرار میدهد، بلکه میتواند نقطه عطفی در روند فنی و روحی آبیپوشان باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بهتاش فریبا پیشکسوت استقلال در آستانه دیدار حساس تیمش برابر الوحدات اردن درباره شرایط روحی و فنی آبیپوشان، اهمیت پیروزی در این مسابقه آسیایی و نقش بازیکنان جوان در بهبود روند تیم صحبت کرد. وی تأکید کرد آرامش و پیشرفت استقلال از بازی با چادرملو آغاز شده و معتقد است تیم میتواند در دیدار رفت و برگشت مقابل الوحدات به پیروزی برسد و مسیر صعود خود را هموار کند.
پیشکسوت استقلال در ابتدا درباره شرایط استقلال اظهار داشت:«این آرامش به نظر من از نیم ساعت آخر بازی با چادرملو شروع شد. این آرامش تا حدی از همان بازی شکل گرفت که بازیکنان واقعاً در نیم ساعت پایانی عملکرد بسیار خوبی داشتند. این پیشرفت و توسعه در تیم قابل مشاهده بود. بعد از آن در بازی با مس، هرچند مس از نظر امتیاز و جدول جایگاه بالایی نداشت، اما فوتبال بازی کردن بازیکنان ما بسیار مطلوب بود. در نیمه اول یک گل زدند و میتوانستند گلهای بیشتری نیز به ثمر برسانند. در نیمه دوم کارهای تیمی، ارسالها و نفوذ از قلب دفاع حریف و کنارهها به خوبی انجام شد. همه عناصر لازم برای یک بازی خوب اتفاق افتاد؛ تنها مشکل، گلزنی کم بود که ناشی از فشار ناشی از ترس از نبردن بود. این فشار در تیمهای بزرگ طبیعی است و خروج از بحران در چنین شرایطی دشوار است.»
فریبا ادامه داد:«بازیهای آسیایی برای استقلال اهمیت ویژهای دارد. اگر نتوانیم سه امتیاز را کسب کنیم، صعود به مرحله بعد دشوار خواهد بود. تیم حریف وضعیت مناسبی ندارد و در آسیا شرایطی مشابه ما دارد. با توجه به شرایط فعلی استقلال و حضور بازیکنان جوانی که در بازی قبل عملکرد خوبی داشتند، این امکان وجود دارد که در بازی رفت و برگشت مقابل این تیم پیروز شویم و مسیر صعود را هموار کنیم. مهمترین بازی، بازی امروز است که باید با پیروزی و کسب سه امتیاز همراه شود. من متأسفانه فرصت دیدن تیم حریف را نداشتم. شرایط تیم استقلال هم بهتر شده است، مصدومان تیم به تدریج در حال بازگشت هستند. وقتی سرمربی در انتخاب بازیکن تردید دارد، نشاندهنده قدرت نیمکت و نزدیکی بازیکنان جایگزین به ترکیب اصلی است. امروز مشخص نیست که رامین یا صالح، جلالی یا گودرزی در دفاع چپ بازی خواهند کرد، که این موضوع نشاندهنده عمق ترکیب و قدرت تعویضیهاست.»
او افزود:«من فکر میکنم امروز پیروز خواهیم شد. بازیکنان میدانند که باید بازی را ببرند و انشاءالله این اتفاق میافتد تا در بازی برگشت شرایط بهتری داشته باشیم.»
فریبا درباره هماهنگی بازیکنان توضیح داد:«برای مثال جلالی نسبت به فصلهای گذشته تغییراتی داشته و کمی مصدومیت داشت. گودرزی هم در بازی با مس عملکرد بسیار خوبی ارائه داد؛ هم در فاز هجومی و هم در فاز دفاعی و ارسالهایش دقیق بود. نباید تنها به استقلال نگاه کرد؛ سابقه نداشت که پس از هفت هفته تنها دو یا سه تیم به رکورد دو رقمی برسند. این وضعیت برای همه تیمها رخ داده است، نه فقط برای استقلال. پرسپولیس، سپاهان و تراکتور نسبت به فصل قبل عملکرد خوبی نداشتهاند. این موضوع به شرایط بدنسازی تیمها مربوط است؛ پس از برنامه بدنسازی، بازیکنان نیاز به زمان دارند تا بدنشان رها شود. از این هفته لیگ برتر به بعد، بازیها شکل واقعی خود را پیدا خواهند کرد.»
او درباره وضعیت خط دفاعی استقلال بیان کرد:«حضور رستم آشورماتوف استحکام زیادی به خط دفاعی تیم ما داده است. مدل بازی، پوششها و پاسهای بلند و دقیق او باعث ارتقای شخصیت خط دفاعی شده است. او با هر دو پا پاسهای طولانی و دقیقی ارائه میدهد که مدتها بود چنین بازیکنی در تیمهایمان نداشتیم. سامان فلاح نیز عملکرد خوبی داشته است، اما به نظر من ایدهآلترین زوج دفاعی، عارف آقاسی و رستم آشورماتوف هستند. آقاسی پارسال بهترین مدافع بود و به تیم ملی دعوت شد. همه بازیکنان در مقاطعی دچار افت میشوند، اما از نظر سرعتی و پوششی این دو بازیکن میتوانند کمک زیادی کنند.»
فریبا در پایان درباره وضعیت کلی لیگ ایران گفت:«افت تیمهای بزرگ باعث شده تیمهای کوچکتر اعتمادبهنفس و جسارت بیشتری برای پیروزی پیدا کنند. گلگهر در سالهای گذشته هم خوب بازی میکرد، اما تیمهای بزرگ امتیازات را جمع میکردند و گلگهر عقب میافتاد. اکنون گلگهر صدر جدول است. از هفتههای هشتم و نهم، تیمها به تدریج خود را پیدا کردهاند. تیمهایی که اکنون نتایج خوبی میگیرند، از بازیکنان جوان استفاده میکنند. این اصل مهم است. تیم مجتبی حسینی در آلومینیوم اراک، پیکان، چادرملو و به ویژه فجر سپاسی از بازیکنان جوان بهره بردهاند که تأثیر زیادی بر نتایج آنها داشته است.»