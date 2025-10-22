خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دعوت سرمربی تیم ملی از خبرگان فوتبال برای حضور در «پک»

دعوت سرمربی تیم ملی از خبرگان فوتبال برای حضور در «پک»
کد خبر : 1703813
لینک کوتاه کپی شد.

سرمربی تیم ملی فوتبال از خبرگان فوتبال ایران برای حضور در مرکز ملی فوتبال و تبادل نظر دعوت کرد.

به گزارش ایلنا، باتوجه به شروع فرآیند آماده‌سازی تیم ملی جهت فیفادی آبان ماه و حضور در تورنمنت چهارجانبه امارات، به پیشنهاد امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران از هفته آتی در مرکز ملی فوتبال (ساختمان پک)، کادر فنی در روزهای کاری هفته از ساعت  ١۵ الی ١۶ آمادگی حضور کارشناسان فنی، سرمربیان لیگ برتر و بازیکنان سابق تیم ملی- که دارای مدرک مربیگری پیشرفته هستند- جهت تبادل نظر و همفکری دارد. 

برنامه کاری اعضای کادر فنی در این ایام همچون روزهای معمول، از  صبح برقرار است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ