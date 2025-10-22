بلیت فروشی بازی پرسپولیس شروع شد

به گزارش ایلنا، سرخپوشان برای دیدار با تیم ذوب‌آهن از هفته هشتم لیگ برتر خلیج فارس از ساعت ۱۷ روز جمعه، دوم آبان، میزبان حریف خود خواهند بود.

بلیت فروشی این مسابقه از ساعت ۱۲ ظهر امروز چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۴۰۴ آغاز شده و در حال انجام است.

بلیت‌ها برای دارندگان کارت هواداری صد هزار تومانی و برای سایر هواداران دویست هزار تومان است.

پرسپولیس بعد از شکست برابر خیبر خرم آباد حالا امیدوار به همراهی هوادارانش است تا از بحران خودساخته با کسب یک پیروزی ارزشمند تا حدی خارج بشود. باید دید استقبال هواداران پرسپولیس چقدر خواهد بود‌.

