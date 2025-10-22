به گزارش ایلنا، بارسلونا روز یکشنبه در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو به مصاف رئال مادرید می‌رود و هانسی فلیک، سرمربی آبی‌اناری‌ها، امیدوار است بتواند از رافینیا در این بازی استفاده کند. وینگر برزیلی پس از پشت سر گذاشتن بخش عمده‌ای از دوران مصدومیت خود، در تمرینات گروهی شرکت کرده و بدون احساس درد یا بازگشت آسیب‌دیدگی، گام مهمی برای بازگشت به میدان برداشته است.

بر اساس برنامه‌ای که از ابتدا توسط کادرفنی و پزشکی بارسلونا تدوین شده بود، هدف این بود که رافینیا برای ال‌کلاسیکو آماده باشد و هیچ فشاری برای بازگشت زودتر از موعد به او وارد نشود.

بازگشت با احتیاط کامل

در باشگاه بارسلونا، همه بر سر یک موضوع توافق داشتند: احتیاط در روند بازگشت رافینیا. فلیک و تیم پزشکی تأکید داشتند که با توجه به ویژگی انفجاری و سبک بازی این بازیکن، باید از هرگونه بازگشت زودهنگام جلوگیری شود تا خطر مصدومیت مجدد از بین برود.

رافینیا در جریان دیدار برابر اویِدو در لالیگا از ناحیه همسترینگ پای راست دچار آسیب شد. مدت دوری او از میادین حدود سه هفته برآورد شد؛ دوره‌ای که هم‌زمان با بازی برابر خیرونا به پایان رسید. با این حال، تصمیم نهایی باشگاه این بود که چند روز بیشتر به او فرصت داده شود تا با آمادگی کامل به تمرینات بازگردد و برای ال‌کلاسیکو در شرایط ایده‌آل باشد.

فلیک در روند بازگشت این بازیکن نیز جانب احتیاط را رعایت کرد. در حالیکه رافینیا می‌توانست با بهبودی سریع در دیدار مقابل المپیاکوس به میدان برود، مربی آلمانی ترجیح داد او را در آن بازی به میدان نفرستد تا در مسابقه حساس برابر رئال مادرید از نظر بدنی در بهترین وضعیت ممکن قرار بگیرد.

تصمیم نهایی فلیک؛ از ابتدا یا در نیمه دوم؟

اکنون تنها تصمیم باقی‌مانده برای کادرفنی بارسلونا، تعیین زمان حضور رافینیا در زمین است. هنوز مشخص نیست فلیک قصد دارد او را از ابتدا به میدان بفرستد یا در نیمه دوم از توانایی‌هایش بهره ببرد.

در حال حاضر، لامین یامال و مارکوس رشفورد دو گزینه اصلی خط حمله محسوب می‌شوند؛ اولی به‌دلیل جایگاه ویژه‌اش در تیم و دومی به خاطر فرم فوق‌العاده‌اش در هفته‌های اخیر. از این رو، فلیک باید بین رافینیا، فِران تورس و فرمین لوپز برای دو پست باقیمانده در ترکیب تهاجمی تصمیم‌گیری کند.

این تصمیم ساده‌ای نخواهد بود، به‌ویژه با در نظر گرفتن درخشش چشمگیر فرمین در دیدار برابر المپیاکوس که با ثبت هت‌تریک همراه بود.

انتهای پیام/