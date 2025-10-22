لیگ برتر ۵ - ۱ لالیگا: برتری مطلق فوتبال انگلیس در تقابل مستقیم
با گذشت تنها سه هفته از مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا، تیمهای اسپانیایی در برابر نمایندگان لیگ برتر انگلیس عملکردی ناامیدکننده داشتهاند.
به گزارش ایلنا، نتایج هفته سوم لیگ قهرمانان نشان داد توازن قدرت فوتبال اروپا بهوضوح به سمت لیگ برتر انگلیس سنگینی میکند. تاکنون تیمهای لالیگا برابر نمایندگان انگلیسی پنج شکست و تنها یک پیروزی ثبت کردهاند. جدیدترین نمونه این روند، شکست ۲ بر صفر ویارئال مقابل منچسترسیتی و باخت سنگین ۴ بر صفر اتلتیکومادرید برابر آرسنال در لندن بود.
احساس برتری مطلق تیمهای انگلیسی
مسئله نگرانکننده برای فوتبال اسپانیا تنها در نتایج خلاصه نمیشود، بلکه در احساس برتری و تسلط تیمهای انگلیسی در زمین نیز دیده میشود. آرسنال در این فصل هم در سنمامس برابر اتلتیک بیلبائو و هم در ورزشگاه متروپولیتانو مقابل اتلتیکومادرید با اقتدار پیروز شد. منچسترسیتی نیز با وجود تلاش بازیکنان ویارئال، در لاسِرامیکا کار دشواری نداشت. لیورپول بهسادگی از سد اتلتیکو گذشت و تاتنهام هم برابر ویارئال در لندن برتری خود را حفظ کرد، هرچند حریف اسپانیایی با تمام توان جنگید اما بدون امتیاز به خانه برگشت.
این روند کاملاً نگرانکننده است و با نگاهی به برنامه بازیها، هنوز چهار تقابل مستقیم دیگر میان لیگ برتر و لالیگا باقی مانده است؛ دیدارهایی که میتوانند فاصله میان فوتبال انگلیس و اسپانیا را بیش از پیش آشکار کنند.
نبردهای حساس پیشرو
در دور بعد، رئال مادرید که تاکنون مقابل تیمی از لیگ برتر بازی نکرده، باید در آنفیلد به مصاف لیورپول، قهرمان فعلی لیگ انگلیس برود. در همان هفته، اتلتیک بیلبائو میهمان نیوکاسل خواهد بود؛ مسابقهای که از نظر سطح کیفی نزدیکتر است اما همچنان برای نماینده اسپانیا دشوار به نظر میرسد.
در هفته پنجم، یکی از بازیهای بزرگ اروپا برگزار میشود: چلسی - بارسلونا در استمفوردبریج. دیداری کلاسیک که برای شاگردان هانسی فلیک آزمونی جدی خواهد بود؛ تیمی که با روندی روبهرشد و قهرمانی در جام باشگاههای جهان پا به این مسابقه میگذارد. سپس در هفته ششم، یک تقابل سنتی دیگر در انتظار است: رئال مادرید - منچسترسیتی در ورزشگاه برنابئو؛ دیداری که همواره در تقویم فوتبال اروپا جایگاه ویژهای دارد و این بار نیز با دوئل تاکتیکی پپ گواردیولا و ژاوی آلونسو همراه خواهد بود.
آمار نگرانکننده لالیگا
در دو هفته پایانی مرحله گروهی، دیداری میان نمایندگان انگلیس و اسپانیا وجود نخواهد داشت. با این حال، تا پایان این مرحله در مجموع ۱۰ بازی بین دو لیگ برگزار میشود و فعلاً تیمهای اسپانیایی با کارنامهای ضعیف در حال عقبماندن از رقبای انگلیسی هستند؛ پنج شکست، تنها یک برد، ۱۳ گل خورده و فقط ۴ گل زده.
نتیجهای که نشان میدهد فعلاً برتری در نبرد میان لیگهای برتر اروپا، بیتردید در اختیار فوتبال انگلیس است.