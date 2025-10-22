خبرگزاری کار ایران
پوستر پرسپولیس: جدال شیر زخمی و گاندو!

باشگاه پرسپولیس با انتشار پوستری جدید، از نبرد هفته هشتم لیگ برتر برابر ذوب‌آهن رونمایی کرد.

به گزارش ایلنا، در این پوستر، شیر سرخ   نماد تاریخی پرسپولیس با نگاهی مصمم و خشم فروخورده در برابر گاندو، نماد باشگاه ذوب‌آهن، ایستاده است. در پس‌زمینه نیز تصویری از ماه سرخ و آسمانی آتشین دیده می‌شود که فضای نبردی بزرگ و پرتنش را تداعی می‌کند.

این طراحی که از سوی رسانه رسمی باشگاه منتشر شده، نشانه‌ای از روحیه جنگندگی و عزم پرسپولیس برای عبور از روزهای سخت است؛ تیمی که پس از پنج هفته ناکامی و شکست برابر خیبر، اکنون در اندیشه بازگشت به مسیر پیروزی است.

دیدار پرسپولیس و ذوب‌آهن جمعه ساعت ۱۷ در ورزشگاه شهرقدس برگزار می‌شود؛ جایی که سرخ‌پوشان امیدوارند با احیای غرور و انرژی ازدست‌رفته، بار دیگر به جمع مدعیان بازگردند.

شیر زخمی روی پوستر، نمادی از تیمی است که هنوز تسلیم نشده و قصد دارد با نمایش قدرتی دوباره، مقابل گاندوی سبز اصفهانی، فصل خود را از نو آغاز کند.

