گواردیولا: در جام باشگاههای جهان دوباره متولد شدیم؛ این یک نشانه بود
پپ گواردیولا، سرمربی منچسترسیتی، از لحظهای گفت که تیمش پس از یک دوره افت، خود را بازسازی کرد تا دوباره به سطح رقابتی همیشگی بازگردد.
به گزارش ایلنا، پپ گواردیولا پس از پیروزی ۲ بر صفر منچسترسیتی برابر ویارئال در لیگ قهرمانان اروپا، در گفتوگویی با شبکه «فوتبول اِن موویاستار پلاس» در ورزشگاه لا سرامیکا، درباره روند پیشرفت تیمش صحبت کرد و نقطه عطف بازگشت سیتی به اوج را تشریح کرد.
مربی اسپانیایی در توضیح این مقطع مهم گفت:«در جام باشگاههای جهان چیز خوبی خلق کردیم. میتوان گفت از همانجا ریاستارت شدیم. فصل گذشته با مشکلات زیادی روبهرو بودیم؛ مصدومیتهای متعدد، کمبود انرژی و شرایطی که روی عملکردمان تأثیر گذاشته بود. با اینکه در آن رقابتها خیلی زود حذف شدیم، اما در تمرینات چیزهایی دیدم که واقعاً برایم دلنشین بود. بازیکنان جدید خیلی خوب با تیم هماهنگ شدند و از همانجا پایه تغییر شکل تیم شکل گرفت.»
گواردیولا در ادامه با اشاره به شروع امیدوارکننده سیتی در این فصل افزود:«درست است که فصل را با دو شکست در لیگ برتر آغاز کردیم، اما حالا نشانههای مثبتی میبینم. کمکم بازی ما بهتر از روز قبل میشود و این خودش یک علامت خوب است. البته در لیگ قهرمانان باید امتیاز بگیریم، و بقیه چیزها... به جریان فوتبال بستگی دارد.»
گواردیولا ضمن ابراز رضایت از نتایج اخیر تیمش، بر انسجام، انطباقپذیری و تجربه بازیکنان در مقایسه با سال گذشته تأکید کرد. او در نشست خبری پس از مسابقه گفت: «فصل قبل شرایط متفاوتی داشتیم چون تعداد مصدومیتها زیاد بود. برای رقابت در طول یک فصل، به ترکیبی عمیق و بازیکنانی باکیفیت نیاز دارید. امسال بازیکنان احساس بهتری نسبت به فصل قبل دارند و در اکثر بازیها کنترل مسابقه را در اختیار داشتیم.»
گواردیولا در پایان گفت:«نکته مهم این است که تیم دوباره انرژی خود را بهدست آورده و روندی روبهرشد دارد. ما هنوز در مسیر پیشرفت هستیم و باید همین مسیر را ادامه دهیم.»