دمبله: امیدوارم امباپه برنده توپ طلا شود

به گزارش ایلنا، دمبله که اخیراً برنده جایزه توپ طلا شده، در جریان پیروزی پرگل ۷ بر ۲ پاری‌سن‌ژرمن مقابل بایر لورکوزن برای نخستین‌بار با این عنوان به میدان رفت و توانست یکی از گل‌های تیمش را نیز به ثمر برساند. او پس از پایان مسابقه در گفت‌وگو با رسانه‌های فرانسوی درباره عملکرد خود و انگیزه‌هایش سخن گفت.

دمبله در بخشی از صحبت‌هایش با تمجید از عملکرد امباپه گفت: «امیدوارم او برنده توپ طلا شود؛ واقعاً شایستگی‌اش را دارد. امباپه فصل را بسیار خوب آغاز کرده و همچنان در حال گلزنی است. او دوست من است و امیدوارم همین روند را ادامه دهد. آرزو می‌کنم روزی این جایزه را به‌دست آورد.»

مهاجم فرانسوی پاری‌سن‌ژرمن با اشاره به انگیزه بالای خود برای ادامه حضور در این باشگاه گفت:«تا زمانی که در من انگیزه وجود دارد، در پاری‌سن‌ژرمن می‌مانم.»

او که در این دیدار صدمین بازی خود با پیراهن پاری‌سن‌ژرمن را جشن گرفت، درباره بازگشتش از مصدومیت توضیح داد: «از اینکه توانستم صدمین بازی‌ام را با یک گل جشن بگیرم خوشحالم. امیدوارم این روند را ادامه دهم. وقتی مصدوم می‌شوی، تنها چیزی که می‌خواهی بازگشت سریع به زمین است، اما من برای بهبودی کامل زمان لازم را صرف کردم. هنوز به آمادگی صددرصد نرسیده‌ام، اما هدفم این است که هرچه زودتر در بهترین شرایط بدنی قرار بگیرم.»

دمبله همچنین به نقش لوئیس انریکه، سرمربی اسپانیایی پاری‌سن‌ژرمن، در انتخاب ترکیب اصلی اشاره کرد و افزود: «برای حضور در ترکیب باید صددرصد آماده باشی. اگر به اندازه کافی تلاش نکنی، در تیم جایی نخواهی داشت. هر بازیکنی که می‌خواهد بازی کند، باید نهایت توانش را در تمرین و مسابقه بگذارد. از آغاز فصل هدف ما قرار گرفتن در جمع هشت تیم برتر بوده و برای رسیدن به آن تمام تلاشمان را می‌کنیم.»

