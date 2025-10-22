خبرگزاری کار ایران
تاریخ دربی رفت مشخص شد

چهاردهم آذرماه ۱۴۰۴ به‌عنوان یکی از خاص‌ترین روزهای تقویم فوتبال ایران ثبت خواهد شد؛ روزی که در آن ابتدا دربی پایتخت برگزار می‌شود و چند ساعت بعد، مراسم قرعه‌کشی جام جهانی فوتبال آغاز خواهد شد.

به گزارش ایلنا، سازمان لیگ فوتبال ایران امروز برنامه مسابقات هفته‌های دهم تا سیزدهم لیگ برتر را منتشر کرد و طبق این اعلام، دیدار رفت استقلال و پرسپولیس از هفته دوازدهم لیگ برتر، ساعت ۱۵ روز چهارشنبه ۱۴ آذرماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تنها چند ساعت پس از پایان دربی تهران، مراسم قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ از ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران در شهر واشنگتن آمریکا آغاز خواهد شد. به این ترتیب، هواداران فوتبال ایران در یک روز شاهد دو رویداد بزرگ خواهند بود؛ ابتدا جدال سنتی سرخابی‌ها و سپس تعیین گروه‌های رقابت‌های جهانی که تیم ملی ایران نیز در آن حضور دارد.

به گفته مسئولان سازمان لیگ، یکی از دلایل تأخیر در اعلام برنامه جدید مسابقات، نیاز به هماهنگی و تأیید نهایی فدراسیون فوتبال برای برگزاری دربی در همین روز بوده است. با موافقت هیئت رئیسه فدراسیون، تاریخ ۱۴ آذر به‌صورت رسمی برای این مسابقه قطعی شده است.

محل برگزاری دربی هنوز از سوی سازمان لیگ مشخص نشده و احتمال می‌رود طی روزهای آینده با در نظر گرفتن شرایط میزبانی دو باشگاه، تصمیم نهایی در این خصوص گرفته شود.

بدین‌ترتیب، روز ۱۴ آذرماه را می‌توان یکی از فوتبالی‌ترین روزهای سال ۱۴۰۴ دانست؛ روزی که نه‌تنها استقلال و پرسپولیس در حساس‌ترین دیدار نیم‌فصل به مصاف هم می‌روند، بلکه هم‌زمان چشم‌ها به واشنگتن دوخته خواهد شد تا تیم ملی ایران رقبای خود در جام جهانی ۲۰۲۶ را بشناسد.

