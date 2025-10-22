به گزارش ایلنا، رئال مادرید، صدرنشین کنونی لالیگا، امشب در ورزشگاه برنابئو میزبان یوونتوس ایتالیا است. هر دو تیم در این تقابل حساس در روز سوم مرحله گروهی، به دنبال بهبود جایگاه خود در جدول لیگ قهرمانان اروپا (UCL) هستند.

رئال مادرید، که یکی از شش تیم بدون شکست باقی‌مانده در لیگ قهرمانان است و در رده دوم پس از بایرن مونیخ قرار دارد، چیزی کمتر از سه امتیاز این مسابقه را نمی‌خواهد تا با آرامش بیشتری به مصاف لیورپول، قهرمان انگلیس، در ۱۴ آبان برود. در مقابل، یوونتوس با تنها دو تساوی تاکنون مقابل بوروسیا دورتموند و ویارئال، در رده بیست‌وسوم جدول مرحله گروهی و نزدیک به منطقه حذف قرار دارد. آن‌ها برای همگام ماندن با تیم‌های صدرنشین، به شدت به یک پیروزی مقابل لوس بلانکوس در بازی امشب نیاز دارند.

عملکرد داخلی دو تیم در پایان هفته گذشته

در لالیگای اسپانیا، کیلیان امباپه با گلزنی خود، رکورد ۱۱ بازی متوالی گلزنی‌اش را تمدید کرد تا رئال مادرید روز یکشنبه با پیروزی یک بر صفر مقابل ختافه‌ی نه‌نفره، دوباره صدر جدول را از آن خود کند. تیم ژابی آلونسو پس از آنکه بارسلونا موقتاً با پیروزی مقابل خیرونا صدرنشین شده بود، برتری دو امتیازی خود را پیش از ال‌کلاسیکوی هفته آینده، احیا کرد.

در سوی دیگر، یوونتوس روز یکشنبه در سری آ با نتیجه ۲ بر صفر مغلوب کومو شد. این یک نتیجه ناامیدکننده دیگر برای تیم ایگور تودور بود که پیش از این نیز پنج تساوی متوالی در تمام رقابت‌ها کسب کرده بود. بانوی پیر با این شکست به رده هفتم جدول سقوط کرد و چهار امتیاز از میلان، صدرنشین، عقب افتاد.

عناوین قهرمانی دو تیم در لیگ قهرمانان

رئال مادرید با ۱۵ عنوان قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا، موفق‌ترین تیم تاریخ این رقابت‌ها محسوب می‌شود. آخرین قهرمانی آن‌ها دو سال پیش در فصل ۲۴-۲۰۲۳ با شکست ۲ بر صفر بوروسیا دورتموند آلمان به دست آمد.

یوونتوس دو بار قهرمان این جام شده است. آخرین عنوان آن‌ها در سال ۱۹۹۶ مقابل آژاکس هلند بود. یووه تا فینال ۲۰۱۷ نیز پیش رفت، اما آن بازی را با نتیجه ۴ بر ۱ به رئال مادرید واگذار کرد.

آخرین تقابل رئال مادرید و یوونتوس

آخرین رویارویی دو غول فوتبال جهان در ۱۱ تیرماه در جام باشگاه‌های جهان و در ایالات متحده آمریکا بود. رئال مادرید در آن دیدار مرحله یک‌هشتم نهایی، با تک گل گونزالو گارسیا در نیمه دوم، یوونتوس را شکست داد و راهی یک‌چهارم نهایی شد.

آخرین تقابل دو تیم در لیگ قهرمانان اروپا در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ بود که پنالتی دراماتیک کریستیانو رونالدو در دقیقه ۹۸ بازی، رئال مادرید را در مجموع ۴ بر ۳ به هشتمین نیمه‌نهایی متوالی خود در لیگ قهرمانان رساند.

اخبار رئال مادرید

آلونسو در بازی امشب مقابل یوونتوس همچنان چندین بازیکن کلیدی خود را در اختیار نخواهد داشت. دین هویسن، مدافع جوان، که در اوایل اکتبر در اردوی تیم ملی اسپانیا دچار پارگی جزئی در عضله ساق پای چپ خود شد، از ترکیب تیم کنار رفته است. این مصدومیت که در ابتدا کشیدگی تشخیص داده شد، اکنون حضور او در ال‌کلاسیکو مقابل بارسلونا را نیز در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

داوید آلابا، ملی‌پوش اتریشی، که در بازی روز یکشنبه مقابل ختافه به دلیل مشکل ساق پا لنگ‌لنگان زمین را ترک کرد، در لحظات پایانی تصمیم‌گیری در مورد حضورش خواهد بود. در صورت غیبت او، به احتمال زیاد رائول آسنسیو به ترکیب اصلی منتقل می‌شود. غیبت چهار مدافع دیگر شامل دنی کارواخال، ترنت الکساندر-آرنولد، آنتونیو رودیگر و فرلان مندی نیز باعث تضعیف بیشتر خط دفاعی شده است.

اخبار یوونتوس

ایگور تودور، سرمربی یوونتوس، گلیسون برمر، مدافع میانی خود را به دلیل ریکاوری پس از جراحی آرتروسکوپی زانو در اختیار نخواهد داشت و انتظار می‌رود این بازیکن برزیلی تا اواسط نوامبر غایب باشد. همچنین خوان کابال، مدافع چپ، که به دلیل مصدومیت ران در تساوی ۲ بر ۲ مقابل ویارئال در لیگ قهرمانان (۱۰ مهر) آسیب دید، همچنان دوران نقاهت خود را طی می‌کند. حضور ادون ژگرووا، وینگر تیم، به دلیل تشدید مصدومیت لگن در مقابل رئال مادرید در ابهام قرار دارد.

با توجه به شکست غافلگیرکننده مقابل کومو در روز یکشنبه، مشخص نیست که تودور از کدام آرایش تیمی در برابر رئال استفاده خواهد کرد؛ چرا که او در آن بازی، آرایش مورد علاقه خود (۱-۲-۴-۳) را کنار گذاشت.

ترکیب احتمالی رئال مادرید:

تیبو کورتوا (دروازه‌بان)؛ فده والورده، ادر میلیتائو، رائول آسنسیو، آلوارو کارراس؛ اورلین شوآمنی، ادواردو کاماوینگا، فرانکو ماستانتونو؛ جود بلینگام، رودریگو، کیلیان امباپه

ترکیب احتمالی یوونتوس:

میکله دی گرگوریو (دروازه‌بان)؛ پیر کالولو، دانیله روگانی، لوید کلی، آندره‌آ کامبیاسو؛ خفرن تورام، مانوئل لوکاتلی، تئون کوپماینرز؛ فرانسیسکو کونسیسائو، جاناتان دیوید، کنان ییلدیز

