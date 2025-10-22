ترکیب احتمالی رئال مادرید مقابل یوونتوس (شماتیک)

به گزارش ایلنا، تیم رئال مادرید امشب در لیگ قهرمانان اروپا به مصاف یوونتوس خواهد رفت و در همین حال ژابی آلونسو، سرمربی این تیم، با مشکل جدی کمبود مدافع میانی روبرو است. در حال حاضر، آلونسو تنها دو مدافع میانی در اختیار دارد: ادر میلیتائو و آسنسیو. بازیکنانی چون هویسن، آلابا و رودیگر همگی دچار مصدومیت هستند.

ایده استفاده از کارراس در مرکز خط دفاعی مقابل یوونتوس در حال حاضر شانس کمی دارد. در واقع، احتمال استراحت دادن به کارراس با توجه به در پیش بودن ال‌کلاسیکو بیشتر است که این امر، فرصت حضور فِران گارسیا در ترکیب اصلی را فراهم می‌کند. در پست دفاع راست، همچنان فده والورده بازی خواهد کرد. هرچند او از این نقش لذت نمی‌برد، اما عملاً جایگزینی وجود ندارد.

در حالیکه تمرکز اصلی روی خط دفاعی است، سایر پست‌ها نیز مورد بحث هستند؛ مهم‌ترین آن‌ها، شریک اورلین شوآمنی در خط میانی است. یک گزینه استفاده از آردا گولر در مرکز و قرار دادن یک بال واقعی (ماستانتونو، رودریگو یا براهیم) در جناح راست است. با این حال، گزینه محتمل‌تر، ادواردو کاماوینگا خواهد بود تا یک زوج میانی قوی را در کنار شوآمنی تشکیل دهد و جود بلینگام به عنوان بازیساز جلوتر از آن‌ها فعالیت کند.

در خط حمله، پیش بینی می‌شود گولر در کنار دو مهاجم نوک بازی کند و بیشتر به سمت راست متمایل شود، درست مانند بازی مقابل اتلتیکو که جادوگری خود را نشان داد. این فوتبالیستی است که صرفاً بر اساس شایستگی جایگاه خود را به دست آورده و به عنوان یک نیروی خلاق برای وینیسیوس و امباپه عمل خواهد کرد.

بنابراین، ترکیب احتمالی رئال مادرید مقابل یوونتوس به شرح زیر خواهد بود:

کورتوا؛ والورده، آسنسیو، میلیتائو، فِران گارسیا؛ شوآمنی، کاماوینگا؛ گولر، بلینگام، وینیسیوس؛ امباپه.

