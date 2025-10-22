به گزارش ایلنا، فیفا در گزارشی از قضاوت داوران در رقابتهای جام جهانی فوتسال بانوان به میزبانی فیلیپین خبر داده که 26 داور و یک داور کمکی در این پیکارها حضور دارند.

این رقابت‌ها با حضور۱۶ تیم برتر برای کسب عنوان قهرمانی جهان برگزار خواهد شد.جام جهانی فوتسال زنان فیفا™ از ۲۱ نوامبر(30آبان) در فیلیپین آغاز می‌شود.

کمیته داوران فیفا فهرست داوران مسابقه‌ای را که مسئولیت رسیدگی به دیدارهای اولین جام جهانی فوتسال زنان فیفا™ را که قرار است از ۲۱ نوامبر تا ۷ دسامبر ۲۰۲۵ (30آبان تا 16 آذر )در فیلیپین برگزار شود، بر عهده خواهند داشت، اعلام کرد.

انتشار اسامی داوران قضاوت کننده در جام جهانی فوتسال بانوان

در نامه فیفا به فدراسیون های عضو آمده است: در مجموع ۲۷ داور انتخاب شده‌اند: ۲۶ داور و یک داور کمکی. این داوران که از چهار کنفدراسیون قاره‌ای منصوب شده‌اند، نقش اساسی در برگزاری این تورنمنت پیشگام خواهند داشت که نویدبخش تغییر اساسی در ورزش زنان است.

جام جهانی فوتسال زنان فیفا ۲۰۲۵™ اولین رقابت فوتسال زنان فیفا و اولین تورنمنت فیفا خواهد بود که به میزبانی فیلیپین برگزار می‌شود.

شانزده تیم برتر فوتسال جهان برای کسب جام در این کشور، با هم رقابت خواهند کرد.

لازم به ذکر است، زری فتحی و گلاره ناظمی در رقابت‌های جام جهانی فوتسال بانوان 2025- فیلیپین قضاوت می کنند.

انتهای پیام/